La Champions ama a Real Madrid: remontada y en París espera Liverpool

¡Real Madrid jugará la final de la Champions League, no importa cuándo lo leas! No tiene importancia si parece que está eliminado, si Benzema parece arrastrar las piernas y falla, si Vinicius vuelve a ser él en las definiciones, si todas las señales juegan en contra. El Madrid en Champions es un fenómeno casi sobrenatural, una causa siempre ganada, un pacto con el diablo de la victoria.

Llegó con una ventaja de 4-3, la vio alargarse al 5-3 y acabó celebrando un 6-5 anormal para lo que había pasado en 89 minutos, muy Real Madrid en los dos finales en los que fue al alargue y allí, quién si no, Benzema, de nuevo letal, definitivo, inspirador. La Champions ama al equipo 'merengue'. No hace falta buscar más explicaciones.



Esta vez hubo varias alertas. El primer aviso de Benzema fue al minuto 4, un cabezazo elevado. Segundo, carrerón de Vinicius que no llegó a puerta. Tercero, intento de Benzema en el corazón del área que desperdició el buen Vinicius. Tres aproximaciones sin destino de gol en 17 minutos, ninguna tan clara como el remate cruzado de Bernardo Silva a los 19, que tuvo que salvar Courtois.



No fue más que un susto pero alcanzó para que retrocediera un poco el dueño de casa, más consciente del enorme daño que podría hacerle el peligroso City, que pudo hacer otro daño en el gran intento de Foden a los 38.



Y la precaución planchó el partido, lo que jugó para los intereses británicos hasta el final del primer tiempo. Porque lo del complemento ya era un declaración de intenciones en el gran centro de Carvajal que no atraparon Vinicius ni Benzema en la primera jugada, y después el caso que sembró Modric en el área rival, donde Ederson atropelló a un compañero y no atinó a evacuar la pelota, y al final la nueva llegada de Vinicius en la que se le quedó un tris atrás el balón entrando al área.



Pero ni toda esa fe iba a evitar que el talento hiciera diferencia, que a los 73 minutos Zynchenko en una de sus pocas apariciones, se asociara con Bernardo Silva y que el portugués los engañara a todos para abrir un pase inesperado a Mahrez, quien a su vez metió una definición al palo de Courtois que acabó de tajo con el ímpetu 'merengue'. La reacción, la magia de Benzema, la mística blanca en la Champions, parecían desaparecer porque el eje, el francés, cayó siempre en fuera de lugar.



Pero un detalle no podía desconocerse: fue Courtois con sendas atajadas -de pura rebeldía-, el que llevó a su equipo al mágico minuto 90: el recién llegado Rodrigo entraría directo a la celebración en el servicio de Benzema y un minuto después, en el centro de Asensio, lograría su consagración con el gol del 5-5 que obligaba al alargue.



Rodrigo, Asensio y Camavinga, todos los cambios le salían esta vez a Ancelotti, mientras Guardiola perdía el orden sin De Bruyne, no tuvo más que escaramuzas con Grealish (no importan cuándo lo leas) y al sacar a Mahrez por Fernandinho, buscando cerrar el juego, se abrieron todos los espacio para el rival.



Y entonces, la gesta: falta de Ruben Dias a casi nadie, Benzema, y el p... amo desde los once pasos ponía la cuenta 6-5. ¡11 goles en una semifinal! ¡Larga vida a la Champions League!



Se fue el símbolo francés -ante el asombro de todo el estadio- cuando el DT italiano sospechó la arremetida y parecía que iba a ser una eternidad el segundo tiempo del alargue, con el City encima, otro lucimiento de Courtois en el cabezazo de Foden y la suerte que hizo que Fernandihno no lograra entrar por centímetros para volver a igualar la cuenta. La sentencia era una cita en París con el intratable Liverpool de Díaz y Salah y Mané y Klopp y... la banda.



Rugía el Bernabéu con el pitazo, seguro al fin de que nada arruinaría una nueva gesta, feliz de saber que su amada Champions no lo traicionaría -más allá de un sustazo-, consciente de que este equipo y La Orejona tienen una relación casi mística, leal como pocas, un único y verdadero amor.