Como James: el polémico pedido de Bale a Zidane en Real Madrid

Real Madrid se juega uno de los partidos más importantes del año este viernes contra Manchester City en Inglaterra, juego de vuelta en la Champions League que está por 2-1 a favor de los ciudadanos.



Ante esto, el club buscaba llevar lo mejor que tiene para encontrar una anhelada remontada y clasificar a los cuartos de final. Gareth Bale, aunque juega poco, generalmente es convocado y su nivel sigue siendo de sobresalir.

Sin embargo, el galés tuvo el mismo pedido que hizo James Rodríguez en esta temporada: pidió no ser convocado. Zinedine Zidane, como con James, hizo oficial este tema.



El entrenador francés del Real Madrid habló en rueda de prensa sobre estos detalles y, tajantemente, respondió: “Él ha preferido no jugar. El resto es entre él y yo".



Bale, por su parte, sigue firme en la idea de quedarse en el Real Madrid y no piensa, por el momento, irse de su lujoso salario del conjunto blanco, sin importar sus polémicas y pocos minutos.