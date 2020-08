Crónica de otro 'portazo' anunciado: James, ausente en la Champions

Lo raro es que hubiera aparecido: James Rodríguez se ha quedado una vez más fuera de la convocatoria de Real Madrid, esta vez para el duelo de este viernes contra Manchester City por la Champions League.

El duelo, en el Etihad Stadium (2:00 p.m. hora colombiana) plantea un duro reto para los españoles, que deben remontar el 2-1 que sufrieron en el Santiago Bernabéu.



Y de nuevo, como ha ocurrido en las últimas seis convocatorias del equipo, James no está en al consideración del técnico Zinedine Zidane.



Estos son los 24 elegidos, sin James y también sin GarethBale... como es usual:



Según se informó desde España, James se quedará en Madrid y el capitán Sergio Ramos, quien no actuará por suspensión, viajará para acompañar al equipo.



Hace un mes, desde que el propio jugador pidió bajarse del viaje a Bilbao, que no aparece en las convocatorias del equipo 'merengue'. ¿No se necesita el talento para una operación tan compleja como la que le espera en Inglaterra? Todo parece indicar que no.