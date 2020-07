¿Preocupación o tranquilidad? El presente de los equipos en Champions

El regreso de la Champions League está cada vez más cerca y es una completa incógnita quién podrá coronarse bajo condiciones nunca antes vistas. Seguramente las sorpresas no se harán esperar, teniendo en cuenta la ausencia de los aficionados, duelos en campo neutral y a partido único. Cualquier cosa puede pasar.



Partiendo del rendimiento en ligas locales, en Futbolred le traemos un recuento de los equipos que podrían llegar a la máxima cita europea con aire en la camiseta o por el contrario bajo un manto de dudas.

Ilusionan



- Real Madrid: El equipo de Zinedine Zidane ha sido una máquina desde el regreso del fútbol español. A pesar de las polémicas. ganó absolutamente todo lo que jugó y un título de Liga le dará el impulso necesario para continuar su éxito en Champions. Por si fuera poco acabará el torneo local y tendrá casi 20 días para preparar el duelo definitorio con Manchester City.



- Atalanta: La sensación del fútbol europeo. A partir de un modelo sumamente vertical y ofensivo, los de Gasperini pudieron ponerse escoltas de la Juventus. Ahora afrontarán los cuartos de final frente a un PSG sin ritmo y que defensivamente podría ofrecer ventajas a Duván, Muriel y compañía.



- Atlético de Madrid: El equipo del ‘Cholo’ ha mostrado una gran solidez defensiva y goza de un recambio importante, factor que le permitió equilibrar la carga de minutos a sus jugadores. No exageraron en su capacidad física, como si ocurrió en otros clubes. Por si fuera poco eliminaron al gran favorito (Liverpool), tiene una llave accesible y con duelos a un solo partido su experiencia saldrá a relucir.



- Bayern: Si bien llegarán al duelo con el Chelsea sin mayo rodaje, el equipo de Flick demostró ser el más contundente de Europa (por lo menos hasta que Atalanta lo permita) y ganaron caminando tanto la Liga como la Copa local. Incluso definirán los octavos en casa, con un contundente 3-0 a favor. Solo un desastre les impediría avanzar.



- Manchester City: Los de Pep Guardiola tiene la oportunidad de dar el gran golpe sobre la mesa. A pesar de perder la Premier, viene en un nivel tremendo, mantienen un promedio de tres goles por partido y recibieron la buena noticia de que jugarán las próximas Champions. Incluso tiene la oportunidad de eliminar a uno de los grandes favoritos y ello les daría un impulso inimaginable de cara al título. Definen la clasificación en casa y con un 2-1 a favor.

​​Dudas

- PSG: Los de Tuchel son especialistas en defraudar cuando se puede lograr algo histórico. Por si fuera poco, el 24 de julio (final de Copa) pondrán fin a dos meses y medio sin competencia,jugarán después otra final y en agosto enfrentarán, en partido único, a nada menos que el Atalanta. Situación sumamente compleja para los parisinos.



- Juventus: Remitiéndose netamente a los números, sorprende ver al equipo de Cristiano Ronaldo aquí. Lo cierto es que en Serie A acumulan tres partidos sin ganar, Maurizio Sarri no logra dar con el once que le brinde total confianza y cada vez cede más terreno. Su aliciente es que jugará con Lyon, pero en caso de pasar parece difícil que, bajo el tibio rendimiento actual, pueda coronarse campeón.



- Barcelona: Otro caso especial ¿Es favorito frente al Napoli? Evidentemente, pero de allí a verlo como posible campeón del certamen es complicado. Primero y quizás más importante, la interna entre Setién y el grupo se ve perdida. El estilo no convence y la posibilidad de perder la Liga podría provocar un bajonazo en los jugadores. Adicionalmente la Messi-dependencia es enorme, motivo por el que las posibilidades se reducen a una individualidad del argentino.



​- Leipzig: Aunque en un principio parecía el equipo llamado a dar la sorpresa, su rendimiento fue bajando en Bundesliga. Tanto así que teniéndolo todo para dar le batacazo, no pudo pelearle al Bayern y terminó decepcionando con una irregularidad increíble. Ahora, en cuartos de Champions, deberá enfrentar ni más ni menos que al Atlético, equipo que no concede espacios y es especialista en este tipo de duelos mata-mata.



- Lyon: No hay mucho por decir, su último partido fue el 26 de febrero y recién regresará el 31 de julio para una final de Copa. Absolutamente nada de ritmo y una ventaja de 1-0 frente a la Juventus en Turín es excesivamente corta.



- Chelsea: Los de Frank Lampard son una moneda al aire. Si bien han tenido un regreso regular, la derrota en casa por 0-3 frente al Bayern fue determinante. Aunque hay talento de sobra para luchar, marcar tres o más en el Allianz es una completa epopeya.



- Napoli: Otra moneda al aire. Aunque su rendimiento en Serie A ha estado marcado por buenas resultados, orden defensivo y eficacia ofensiva, en Champions tendrán al frente a Barcelona. Por si fuera poco, en casa no pasaron del empate a uno y de por sí deberán salir con el cuchillo entre los dientes en pleno Camp Nou. No es tarea imposible, pero si muy complicada.