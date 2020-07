Plan de Real Madrid contra Villarreal: el partido del año, sin James

Dos puntos. Es lo que separa a Real Madrid del título número 34 de su rica historia en la Liga de España y a Zinedine Zidane de su segunda corona en un torneo que casi lo obsesiona.

Real Madrid recibe este jueves (2:00 p.m.) a Villarreal con la oportunidad de asegurarse el título en casa. Y no, esta vez no habrá desfile en Cibeles, pues la pandemia del coronavirus covid-19 no lo permite. Pero no significa que pierda mérito un logro absolutamente significativo, que tendrá una firma por encima de todas las demás: la de 'Zizou'.



El francés se apuntará una victoria que será un golpe directo a la incredulidad y a su injustamente débil papel como entrenador, pues ha tenido el mérito gigante de recuperar a su equipo más de una vez de la pérdida del liderato, de mantenerlo a tope después de meses de inactividad y en la atípica condición del aislamiento, de sortear dificultades como las lesiones constantes del estelar fichaje de Hazard o las amenazas de crisis provocadas por la apatía de Gareth Bale y la desmotivación de James Rodríguez.



Precisamente será esta una experiencia extraña para Colombia pues, de darse una victoria para los 'blancos', significará el título número 22 del zurdo, aunque sea en una temporada para el olvido, en medio de un adiós gris y sin el cariño de la afición que alguna vez lo arropó.



Real Madrid llega con una racha de 9 victorias, con Hazard finalmente disponible para esta recta final, con un Benzema descomunal en su rendimiento, un fondo de armario enorme en el que Vinicius, Rodrygo, Isco, Asensio y demás se alternan apariciones con buenas prestaciones, además de una razón de fondo para ser exitoso: su defensa.



El equipo 'merengue' logró estabilidad en a retaguardia con el liderazgo de Ramos, Varane en su mejor versión y modificaciones permanentes en los laterales, con Carvajal y Mendy como los más fiables al final. Y a espaldas de todos un Thibaut Courtois que superó las críticas y la nostalgia por Keylor Navas al punto de estar ahora a un partido de alcanzar un récord: el arquero con más partidos en ceros en la historia del club.



Los números son contundentes: el Madrid solo permitió 22 goles en 26 jornadas. Este jueves el plan es justamente apoyarse en esa estabilidad, no sufrir atrás y hacer el mayor daño posible cuando sea posible. Un poco como el primer tiempo contra Granada, nunca como en el segundo, pues el rival tiene muchas más armas para dar la sorpresa y llevar al definición hasta la última jornada.



"Va a ser el partido más difícil ante un rival que conocemos y que juega muy bien. Y saldremos a muerte a ganar", decía Zidane, con mucha razón.



Con ese traje se presentará el líder de LaLIga al estadio Alfredo Di Stefano, donde encontrará un rival que llega en a quinta casilla de la tabla de posiciones, que ha tenido solidez en este remate de torneo pero que tiene varias bajas, entre ellas el colombiano Carlos Bacca, por lesión.

Alineaciones probables





Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Hazard y Benzema.



Villarreal CF: Asenjo, Mario, Albiol, Pau, Quintillà; Trigueros, Iborra o Anguissa; Ontiveros, Moi Gómez, Chukwueze; y Gerard Moreno.



Estadio: Alfredo di Stéfano.

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández