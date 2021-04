¿Título colombiano en Champions? El dato que hace soñar al Porto

Este miércoles continúa la Champions League en su fase de cuartos de final. La gran sorpresa, Porto, recibe al golpeado Chelsea en el duelo de ida. Los colombianos vuelven a escena.



Tanto Matheus Uribe como Luis Díaz buscarán dar otro golpe sobre la mensa en el certamen europeo, después de vencer sorpresivamente a la Juventus de Cristiano y Juan Cuadrado.

Un dato curioso ilusiona a los ‘Dragones’, de cara a la edición 2020-21 de la Champions. Recordemos que lograron quedarse con la ‘Orejona’ en dos oportunidades... ¿Será esta la tercera?

​

La primera consagración del cuadro portugués llegó en la 1986-87, cuando, contra todo pronóstico, vencieron en el duelo decisivo al todopoderoso Bayern Múnich por 2-1. Goles de Rabah Madjer (79') y Juary (81'), en un épica remontada.

​

17 años después, en la 2003-04, los lusos consiguieron su segundo título europeo de la mano de Jose Mourinho. Aquel equipo sólido en defensa goleó en la gran final 3-0 al AS Monaco. Anotaciones de Carlos Alberto (39'), Deco (71') y Dmitri Alenichev (75') sellaron la victoria.



Actualmente, otros 17 años más adelante, los de Sérgio Conceição vienen de ser segundos del Grupo C, detrás del Manchester City, y de sacar en octavos a un gran favorito como la Juve. Chelsea no parece un rival invencible, aspecto que los hace soñar, por lo menos, con semifinales.



Cábala, suerte, curiosidad, coincidencia... Llámelo como quiera, lo cierto es que Porto quiere hacer historia y va por buen camino.