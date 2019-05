Pochettino desmiente rumores respecto a su posible salida de Tottenham

En medio de una ola de rumores que lo sitúan en varios equipos, Mauricio Pochettino conserva la calma de siempre y asegura que todavía tiene mucho trabajo por hacer en Tottenham, equipo con el que llegó a la final de Champions League y del que se especuló bastante que saldría teniendo en cuenta los resultados del torneo continental.



El argentino, teniendo esto en cuenta, habla con los medios, demuestra serenidad y además de elogiar el club, se muestra con ganas de continuar al frente del equipo: “Tottenham para mí es el mejor club del mundo. Hablando de facilidades no hay nada mejor, tenemos este lugar de entrenamiento, el mejor estadio del mundo, no hay mejor club y además estoy en Londres, no hay mejor ciudad”.



Luego prosigue con sus elogios: “La Premier League es la más difícil y la más emocionante liga en el mundo. Necesitamos dar otro paso, eso está claro, hay que continuar el proceso y poner a Tottenham entre los mejores equipos del mundo. Todavía hay mucho trabajo por realizar, por eso estoy motivado por quedarme y darle a Tottenham lo que se merece”.



Y luego concluyó: “Es momento de terminar la Champions League y luego hablaremos con el dueño, para ver cómo construir ese nuevo paso. Es algo que tenemos que discutir con Daniel (Levy). Conocer sus ideas, compartirlas y diseñar el plan para dar el siguiente paso, para estar en una posición que nos permita soñar y estar a la altura de los más grandes”.