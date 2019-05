'El partido contra Liverpool fue una pesadilla': Gerard Piqué

Gerard Piqué aseguró en una entrevista que el partido contra Liverpool en Champions League "fue una pesadilla" y que la derrota no fue fácil de olvidar para el y sus compañeros.

“Seguro que fue un bloqueo mental, pero también faltó fútbol. Faltó de todo. Y ellos apretaron muy arriba, muy intensos, Anfield también jugó su rol… No fuimos capaces. A veces pasa", aseguró el defensor en una entrevista para al diario "El País".



La derrota 4-0 en Anfield será un partido difícil de borrar en la historia de dicha competencia, por esto, Piqué aseguró que reponerse no ha sido sencillo: "fue un día muy duro. Ha costado mucho levantarnos anímicamente porque pasaban los días y no te olvidabas de la derrota. Es una caída que va a perdurar en el tiempo. Pero hay que dar un paso adelante”.



“No hay que torturarnos. Sí que es una de nuestras grandes derrotas. Pero eso es el deporte (...). Fue una pesadilla y hay que asumirla porque puede volver a suceder. Pero hay que entender por qué pasó y que nos ayude en el futuro porque queremos volver a levantar la Champions”, concluyó.



Cabe recordar que el Barcelona desaprovechó una ventaja de tres goles conseguidos en condición de local en el partido de ida. Los errores del conjunto culé pasaron factura en el compromiso y esto desencadenó una dura derrota que les impidió el paso a la final de la Champions League.