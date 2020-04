Jugador del PSG revela razón de la burla a la celebración de Haaland

La clasificación, por fin, del PSG a los cuartos de final en la Champions League tras vencer por 2-0 a Borussia Dortmund dejó un opaco final, pues hubo una burla hacia Erling Haaland, delantero que es una de las jóvenes promesas para convertirse en figura.



Marquinhos, jugador del conjunto parisino, contó la razón de la burla a la celebración, mencionando que hubo algunos roces en el primer juego en Alemania, que quedó por 2-1 a favor del local.

"Hubo muchos episodios, algunas declaraciones de sus jugadores después del partido en Alemania. Ganaron el primer partido y en el túnel de vestuarios hubo burlas y gritos contra nosotros”, comenzó explicando Marquinhos en una entrevista en el canal de Youtube ‘Desimpedidos’.



Finalmente, dejó unas palabras que dijo Neymar sobre Haaland antes de iniciar el compromiso: "A él (Neymar) le gusta ese tipo de cosas. No es solo un jugador de fútbol, apuesta, no tiene miedo, responde siempre a las provocaciones. Después del partido le dije si lo había sacado todo. Me lo había advertido, le dije que esperara a que terminara el juego, pero él me dijo: 'Déjamelo a mí, no me detengas'".