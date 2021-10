Cristiano, héroe del Man. United frente al Atalanta: épica remontada

En el mítico estadio de Old Trafford, Atalanta, con Luis Fernando Muriel titular y Duván Zapata ingresando en el segundo tiempo, dejó escapar tres puntos de oro frente al Manchester United en un verdadero partidazo de Champions League que terminó 3-2. Cristiano Ronaldo fue el héroe de la remontada.

El planteamiento inicial de Ole Gunnar Solskjær se vio sorprendido por el juego intenso de los dirigidos por Gian Piero Gasperini que, en menos de treinta minutos, ya superaban a su rival en el marcador.



En el minuto 15, una jugada colectiva que tuvo la participación de Muriel jugando de espaldas a los centrales, terminó en un desborde por derecha de Davide Zappacosta, quien lanzó un 'buscapiés' en velocidad para encontrar a Mario Pašalić, que solo tuvo que enviar el balón al fondo de la red.



El propuesta ofensiva del conjunto de Bérgamo continuó y en el minuto 28 llegó el segundo grito de gol. En un cobro de esquina de costado derecho, Merih Demiral se impuso a la débil marca del United y con un cabezazo certero dejó sin reacción a David de Gea.



En el segundo tiempo los papeles se intercambiaron y fue el Manchester United el que pasó de perder el partido por dos goles a protagonizar una épica remontada. Old Trafford se convirtió en infierno para Atalanta.



El gol al minuto 53 de Marcus Rasford fue el inicio de la remontada en Inglaterra. El '10' de los 'red devils' recibió un pase de lujo de Bruno Fernandes y, tras superar a la defensa en velocidad, definió con clase a un costado del argentino Juan Musso, que achicó bien, pero no pudo atajar el disparo a ras de piso.



Gasperini sacó a Muriel de la cancha para darle paso a Zapata; mientras que Solskjær puso toda la carne en el asador y le dio paso a Edinson Cavani y Paul Pogba, quienes le dieron un nuevo aire al equipo. Justamente, diez minutos después de las sustituciones, en el 75, el United encontró el tan esperado gol del empate. El capitán del barco, Harry Maguire, recibió solo un balón desde costado derecho y con su pierna menos hábil impactó el balón de primera intención para poner el 2-2 parcial.



Con Sancho en cancha y una propuesta ultraofensiva del United, finalmente, Old Trafford estalló en euforia cuando Cristiano Ronaldo remató de cabeza un buen centro de costado izquierdo de Luke Shaw, para poner el tercer tanto de la noche y sentenciar el marcador.



Con la victoria en casa, Manchester United llegó a seis puntos y es el líder del grupo F; mientras que el Atalanta, que contó con el buen rendimiento en ataque de los cafeteros, se quedó con en el segundo puesto al registrar 4 unidades.