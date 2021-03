De paseo por Hungría: Manchester City despachó al Monchengladbach

Pintaba para muchísimo más, pero terminó siendo una de las llaves más aburridas de la Champions 2020-21.



Manchester City despachó sin sobresaltos al Borussia Monchengladbach (2-0) y firmó su presencia en los cuartos de final de la Liga de Campeones por cuarta temporada consecutiva.



Los de Pep Guardiola sentenciaron rápido el partido en el primer cuarto de hora con un golazo de Kevin de Bruyne y otro de Ilkay Gündogan, que dejaban la eliminatoria sentenciada después del 0-2 logrado en este mismo escenario, el Puskas Arena de Budapest (Hungría) en la ida.

Mira el golazo que se mandó De Bruyne, que tipo hermoso. pic.twitter.com/myxheMuDuw — M4rgester (@MARGesterCity) March 16, 2021

El belga era el encargado de espantar cualquier fantasma con un disparo de primeras por la zurda que lamió el larguero antes de meterse en la portería de Yann Sommer. Un auténtico golazo para un City que ya mostraba sus intenciones de ir a por el encuentro unos minutos antes cuando Foden desperdició un mano a mano.



Fue el inglés el encargado de conducir el segundo de los 'Sky Blues'. Arrancando desde su campo, la perla del City dejó varios oponentes por el camino y filtró la pelota para un Gündogan que se coló entre los centrales y definió cruzado ante la salida de Sommer.



En 18 minutos el City no necesitaba mucho más para saber que estaba ya en cuartos de final. Eso favoreció la relajación de los de Guardiola, contentos con saberse dueños de la pelota y llegando esporádicamente al área de un equipo que hacía aguas atrás.



Los alemanes al menos lo intentaron y rozaron en un par de ocasiones recortar distancias, pero ni Marcus Thuram ni Breel Embolo fueron capaces de atinar con la portería de Ederson.



Guardiola aprovechó la última media hora de partido para hacer rotaciones y dar algo de descanso a jugadores con muchos minutos en las piernas como Rodri, Joao Cancelo, Gündgoan y Ruben Dias. Y también para mantener su puerta a cero.



Una constante que se ha mantenido en Europa desde el minuto 14 del primer encuentro contra el Porto. Desde entonces, los de Guardiola no han recibido un solo gol en la competición, acumulando más de 700 minutos con la puerta a cero.



Es la cuarta vez consecutiva que el City llega a cuartos, aunque no han superado esta ronda en ninguna de las últimas presencias.