¡Clasificó Cristiano! Y con él Juventus: remontada y pase en Champions

Juventus requería una hazaña y Cristiano Ronaldo, como SIEMPRE, dijo: ¡presente! Es una especialidad de la casa agigantar la leyenda cuando todo juega en contra. Vale la pena cada euro por su millonario fichaje en noches como la de este martes, cuando una tripleta suya impulsó la clasificación a cuartos de final de Champions League, a costa del Atlético de Madrid.

Lo hizo el portugués, decidido a que su sexta corona europea venga teñida de blanco y negro. Había dicho que haría tres y cumplió: en los minutos 27, 48 y 86 (penalti) vibró Turín al ritmo de sus goles.



Y es que al final el que más arriesgó fue el ganador. Desde el pitazo asumió Juventus la necesidad de darle vuelta a un 2-0 en contra, en el Wanda Metropolitano, un reto gigante para el colombiano Santiago Arias, titular en el equipo español.



Al minuto 3 venía la primera salvada de Arias, puntazo frente al arco para traer la calma a los suyos. Un pestañeo pues después ya no tuvo paz.



Al 5, por falta de Cristiano a Oblak, se anuló la jugada de gol de Chiellini. En una pequeña reacción,. Koke intentó de afuera al 21 y al 23 y como respuesta a todo apareció Cristiano: al minuto 26 le ganó sin problema la espalda a JuanFran y puso en el marcador el 1-0.



Al 30 avisó Bernardeschi por arriba y casi de chilena al 34 y era una herradura la cancha, todos los 22 sobre los predios de Oblak.



Al 42 se fue afuera el cabezazo de Cristiano, cuando fácilmente superó a Godín en el salto pero le faltó dirección al intento.



Vendría el descanso, seguiría pidiendo explicaciones Cristiano por el gol de Chiellini que no fue pero tendría premio su búsqueda intensa de la victoria cuando al 48, en una salida rápida, de cabeza intentó el portugués y, con la ayuda de la tecnología, se pudo probar que le pelota se le coló al buen Oblak, que voló al palo pero no pudo impedir el 2-0.



Con la llave 2-2, Juventus siguió sobre los predios de Atlético, Simeone se enloqueció pidiendo salida a sus pupilos, Santiago Arias salió golpeado y el destino y las ganas de Cristiano impidieron la prórroga y los penaltis: falta tonta de Correa en el área y, con los nervios de acero de siempre, Cristiano se paró frente a la pelota y cobró al palo contrario del portero para el 3-0 final.



Se refugió desde el pitazo Atlético e invitó a su depredador favorito a venir por la presa. No falla Cristiano a esas invitaciones, no tiene dónde esconder su enorme figura cada vez que los retos reclaman su presencia.



Avanza Juventus de la mano del portugués y se abraza a la imagen de su goleador, una semana después de la debacle del Real Madrid, que como siempre y más que nunca, lo extraña.