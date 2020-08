¡Definida la Champions! Así quedaron las llaves de cuartos de final

Cuatro equipos ya estaban definidos en cuartos de final de la Champions League, mientras que los otros cuatro estaban por definirse este fin de semana.



Polémicas, golazos, sorpresas, decepciones... Terminaron los octavos de final y ya están definidas las llaves para la siguiente fase de este lujoso torneo internacional.

Así quedaron las llaves de cuartos de final:

Atalanta vs. PSG

2:00 p.m.

12 de agosto



Leipzig vs. Atlético de Madrid

2:00 p.m.

13 de agosto



Barcelona vs. Bayern

2:00 p.m.

14 de agosto



Manchester City vs. Olympique de Lyon

2:00 p.m.

15 de agosto

​

Semifinales:



Semifinal 1: Ganador de Atalanta vs. PSG contra Ganador de Leipzig vs. Atlético de Madrid



Semifinal 2: Ganador de Bayern vs. Barcelona contra Ganador de Manchester City vs. Lyon