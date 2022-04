Díaz vuelve al país en donde enamoró al mundo: Benfica vs Liverpool

Vuelve la Champions League. Este martes, Luis Díaz vuelve a territorio portugués, en donde brilló los últimos años de la mano del Porto, para enfrentar al Benfica en la ida de los cuartos de final.



El duelo a disputarse en el Estádio da Luz de Lisboa se llevará a cabo desde las 2 de la tarde en Colombia.

Por los lados de la visita, Jürgen Klopp confirmó en rueda de prensa que Trent Alexander-Arnold ya está completamente recuperado de su lesión y está disponible para el encuentro que se avecina. Con ello, el lateral derecho ingresaría nuevamente al once titular en lugar de Joe Gomez.



Así mismo, Curtis Jones y Joel Matip no tuvieron problemas con los golpes sufridos el fin de semana y están a disposición.



La única duda pasa por el mediocampista Naby Keita, quien entrenó con normalidad este lunes, pero genera preocupación por un golpe sufrido en la rodilla durante el parón FIFA de selecciones.



Lo llamativo de la rueda de prensa estuvo a cargo del colombiano Luis Díaz, pues Klopp reveló que este trató de explicarle aspectos claves del rival, teniendo en cuenta que lo enfrentó varias veces con el Porto, pero por su flojo manejo del inglés no pudo entenderle nada. “Intentó hablarme sobre el Benfica como por 10 minutos, pero no le entendimos ni una palabra”, mencionó.



Justamente ‘Lucho’ es el llamado a completar el trío de ataque por su experiencia frente a los lusos y por el hecho de no haber jugado el fin de semana frente al Watford. En el fútbol portugués, el guajiro jugó siete veces frente al Benfica con un balance de 5 victorias y 2 empates. Así mismo anotó un gol, dio una asistencia y fue expulsado una vez por doble amonestación.



En cuanto al equipo que oficiará como local, las grandes novedades pasan por los regresos del creativo Adel Taarabt y el centrodelantero Haris Seferović. Ambos con cupo directo en la titular.



La mala noticia pasa por Lucas Veríssimo y Rodrigo Pinho, quienes no podrán jugar porque siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.





Alineaciones probables



Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Julian Weigl, Adel Taarabt, Everton Cebolinha; Darwin Núñez, Seferovic.

Entrenador: Nélson Veríssimo.



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Díaz (Jota).

Entrenador: Jürgen Klopp.



Árbitro: Jesús Gil Manzano (España).

Estadio: Estádio da Luz.