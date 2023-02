No solo Díaz: Liverpool sufre baja para Champions en caos de lesiones

Un bañito de hierbas, un ritual, algo que alivie a Liverpool es lo que ruegan en Anfield, donde la racha de lesiones, lejos de dar tregua, parece cebarse con Klopp y los suyos.

Aunque el DT parece ilusionarse pensando que Luis Díaz, operado a comienzos de año, ya corre en cancha y podría dar una mano en marzo, ni bien pestañea ve entrar a otra de sus estrellas en la enfermería.



Esta vez se trata de Thiago Alcántara, quien corre el riesgo de perderse los dos partidos contra Real Madrid por octavos de final de Champions League por una inoportuna lesión.



El español no apareció en los entrenamientos desde el pasado jueves, en la preparación para el derbi contra Everton, este lunes, y se confirmó más tarde que el jugador, de 31 años, había sufrido una lesión en el flexor de la cadera.



El tema es que en un comienzo parecía un tema manejable pero después resultó ser peor de lo que se temía y ahora Thiago corre el peligro de perderse los próximos siete partidos de Liverpool, con la gran preocupación del duelo contra Real Madrid por octavos de final de Champions League, el 21 de de febrero.



Aunque Liverpool Echo no confirmó el tiempo de baja del mediocampista, los informes de The Telegraph este domingo sugirieron que puede ser de unas cuatro semanas, lo que tiene a Klopp con la sonrisa borrada del rostro.



Ahora los médicos necesitan apurar, en la medida de lo posible, esa recuperación y la de Luis Díaz, pensando al menos en la visita al Santiago Bernabéu, el 15 de marzo.



Los problemas físicos no dan tregua en Liverpool, sumido en una crisis en Premier League, eliminado de copas domésticas que la pasada temporada ganó y con nubarrones grises sobre la figura del DT alemán, quien al final hace lo que puede en medio de la gran cantidad de ausencias que, en vez de mejorar, aumenta.