¿Les parecía normal el debut de Díaz? Ruegan regreso ante opaco Gakpo

La lesión de Luis Díaz lo apuró todo, lo complicó, lo convirtió en un mar de dudas. Su ausencia obligó a un fichaje costoso y en el mercado de invierno como el de Gakpo, pensando que sería un aterrizaje perfecto como el del colombiano, pero la realidad pronto dio cuenta de otra cosa.

Gakpo se unió al Liverpool procedente del PSV por una suma inicial de 40 millones de euros el mes pasado y lo prefirió por encima de Manchester United. Pero el atacante de 23 años no ha logrado marcar un gol ni dar una asistencia en sus seis apariciones hasta el momento y con él dentro del campo los 'reds' solo ganaron un partido.



Será odiosa la comparación pero Díaz aterrizó en el mismo mercado de invierno hace un año y con la misma edad, pero un impacto inmediato: en su primer mes había jugado 3 partidos de Liga, 1 de Copa de Liga y 3 de Premier y había marcado contra el Norwich. Más que eso, su equipo no perdió un solo juego.



Ronald Koeman, DT de Cody Gakpo en Países Bajos, dijo que el chico fichó por e club equivocado y en el momento equivocado.



Y los números le dan la razón al neerlandés: antes de su llegada, Gakpo anotó 13 goles en 24 partidos con el PSV con 17 asistencias, además de tres en el Mundial de Holanda. Pero en el Liverpool está promediando apenas cuatro toques por partido en el área contraria.



Por eso ahora muchos andan en una cacería de brujas: que si son los médicos los responsables de la epidemia de lesiones, que si algo está mal en la idea otrora ganadora del equipo, que si Klopp se agotó y ya no sabe encontrar soluciones... hasta Alisson Becker dijo que se extrañaba mucho la presencia y la personalidad de un Luis Díaz que fue vital en los dos títulos que ganó Liverpool la pasada temporada y gran protagonista en la clasificación a la final de Champions League.



A muchos les parecía que Liverpool era tan bueno que el gran aterrizaje de Díaz era normal. Pero llegaron Núñez y ahora Gakpo y ninguno ha podido acercarse al rendimiento del guajiro. No era tan fácil después de todo... pero ahora el tema es la urgencia: no te preocupes 'Lucho' que Gakpo no te desplaza, en cambio tu equipo sí te extraña así que ¡agúzate y recupérate cuanto antes!