Luis Díaz, no deja de recibir elogios: referente lo puso como ejemplo

Luis Díaz no ha dejado de sorprender, y hasta lesionado lo hace cada vez más. Es uno de los elegidos y favoritos de la afición, de la plantilla y también del director técnico Jürgen Klopp. El estratega alemán espera recuperarlo próximamente para recuperar ese poderío ofensivo que ha carecido últimamente. Con 'Lucho' es a otra velocidad y es un incesante actor para el juego de ataque que el teutón desea volver a tener, pues ni Cody Gakpo ni Darwin Núñez han contribuido en dicha faceta.



Por esta razón, en el ojo de exjugadores está el nombre de Luis Fernando Díaz que también esperan volverlo a ver, pues, Jamie Carragher, que nunca tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa, dijo que nadie de los últimos fichajes ha destacado y que por ejemplo, Darwin Núñez no jugará cuando se recupere.

Sin duda alguna, el atrevimiento de Luis Díaz ha sido vital y fundamental para las aspiraciones del Liverpool desde que llegó en febrero de 2022. Díaz se ha convertido en uno de los referentes de la Premier League, de Colombia y del club de Anfield recibiendo elogios de todo el mundo, de propios y extraños, de su director técnico y de exfutbolistas como es el caso de Jamie Carragher que lo puso como ejemplo para los movimientos que ha hecho la institución últimamente.



En un espacio en The Telegraph, Jamie Carragher señaló, "desde el verano de 2022, el Liverpool ha comprometido £ 180 millones en cuatro atacantes: Luis Díaz, Fabio Carvalho, Darwin Núñez y Cody Gakpo. Los dueños del Liverpool no dejaron de invertir. No supieron invertir en un centrocampista. Ahora necesitan un nuevo centro del campo”, pero la sensación es que esa plata perdida no se ha recuperado con escasa participación de Cody Gakpo que no ha podido estar dulce con el arco rival ni tampoco Darwin que ha tenido más críticas que cualquier otra cosa.



Luis Díaz es el más destacado para Jamie Carragher que continuó aseverando, “comenzó su carrera en Liverpool de manera brillante”, por su alto impacto en la primera temporada con el Liverpool que ilusionó bastante en la ambición de conseguir la Champions League que no pudo ser lograda por un Real Madrid que los superó con un solitario tanto. Infortunadamente, las lesiones mermaron al colombiano.



Por su parte, también referenció el tema con Darwin Núñez que no ha podido tener la mejor participación en goles y en asistencias. Sobre el uruguayo, espera verlo más conectado próximamente, pero también cuestionó su llegada al igual que la de Cody Gakpo manifestando que cuando se recupere Luis Díaz, perderán su puesto, "Núñez es un trabajo en progreso y estoy desconcertado viendo las primeras actuaciones de Gakpo. Gakpo no es el típico fichaje de Klopp, carece de velocidad vertiginosa y de capacidad para liderar una alta presión. ¿Por qué comprometer hasta 45 millones de libras en alguien que estará en el banquillo cuando estén en forma Díaz y Diogo Jota? ¿Especialmente cuando otra área del equipo necesitaba fortalecerse?”.



Alisson, Jürgen Klopp, el Liverpool y la Premier League quieren ya el regreso a las canchas del colombiano que ha hecho falta en el esquema del conjunto inglés.