Messi no se quedó callado: 'la Champions no siempre gana el mejor'

Lionel Messi, futbolista argentino del París Saint-Germain, afirmó que la Liga de Campeones es una competición "que no siempre gana el mejor" y reconoció que conseguir el máximo título continental es complicado porque "cualquier detalle te puede dejar fuera".



El ex jugador del Barcelona, en una entrevista difundida por el París Saint-Germain, habló sobre la dificultad de lograr un título por el que actualmente pelea su club. Después de ganar 1-0 al Real Madrid en la ida de los octavos de final, se enfrentará en breve a un choque de vuelta que decidirá el futuro del cuadro parisino.

"Ahora la Champions es complicada. Es una competición en la que están los mejores. Cualquier detalle te puede dejar fuera al competir contra grandes clubes. Tenemos un gran equipo para conseguirla. Estamos muy ilusionados y tenemos muchas ganas. Hay que ir con tranquilidad. Es difícil conseguir la 'Champions', no siempre la gana el mejor. Hay que estar pendientes de todos los detalles. Al final, los equipos fuertes son los que consiguen los objetivos. Estamos en el camino y en búsqueda de hacernos más fuertes todavía", dijo.



Además, valoró su relación en el campo con algunos de los jugadores del París Saint-Germain y concretó en tres nombres: Neymar Júnior, Ángel Di María y Kylian Mbappé.



"A Di María le conozco de la selección y a Neymar del Barcelona. Jugamos juntos. Con Kylian es a quién no conocía ni dentro ni fuera del campo. Poco a poco nos vamos conociendo un poco más y sobre todo dentro del campo para intentar relacionarnos mejor, sentirnos cómodos el uno con el otro y obviamente es muy lindo estar en la cancha con los mejores. Tuve suerte de hacerlo mucho tiempo con los mejores en el Barcelona y ahora me toca en el PSG. Estoy muy feliz", apuntó.



Además, recalcó que el París Saint-Germain es un club en continúo "crecimiento" desde hace "diez u once años" y manifestó que la entidad francesa tiene "mucha ambición" y ganas de mantenerse entre los mejores de Europa.



"Tiene mucho margen de crecimiento y poder de seguir haciéndolo. Hoy por hoy está entre los grandes del mundo y poco a poco se va desarrollando más y se va haciendo más grande. Hoy por hoy no tiene nada que envidiar a los grandes clubes históricos", señaló.



"Tiene un estadio muy especial por cómo lo vive la gente. Están todo el partido cantando. Ya lo viví cuando vine de visitante, vine muchas veces con el Barcelona y ahora tenerlos cada fin de semana es muy lindo. Se siente, no paran ni un minuto. La explosión de un gol... es un estadio cerrado en el que retumba todo y es muy lindo ese momento", concluyó.



EFE