Lillo, mentor de Guardiola, tras bambalinas en título de Champions

Es la clase de entrenador por el que los jugadores salen a las ruedas de prensa a apoyarlo, aún cuando a él mismo le moleste.

Es la inspiración de muchos que han trabajado con él en todos los equipos que ha dirigido en España, México, Colombia, China, Japón y Catar. Precisamente fue en México donde dirigió al que hoy el mundo reconoce como el mejor de todos los entrenadores: Pep Guardiola.



Es tal la admiración a su mentor, como el propio catalán llama a Juanma Lillo, que lo tuvo como asistente en el Manchester City entre 2020 y 2022 y, aunque tuvo que dejarlo ir para dirigir a Al-Sadd de Catar, lo quiso de nuevo a su lado este sábado en la final de la Champions, su asignatura pendiente con el club británico.



Guardiola se reconoce un poco maniático en la planeación de estos partidos tan definitivos y llamó al español para que le ayudara a bajar los decibeles y a no enloquecer a la plantilla.



Ahí estuvo Lillo, en el banco, soportando la descarga de adrenalina antes y durante el juego. Así lo captaron en Estambul, haciendo bromas con Agüero, siendo uno más:





Ahora, aunque no salga en la estadística en las planillas oficiales, puede decir que fue campeón de Champions League.

​

Pronto volverá a Al-Sadd de Catar, donde dirigirá al colombiano Matheus Uribe. Cumplió su misión. Y aunque en Colombia no tuvo mayores éxitos al frente de Millonarios y Atlético Nacional y de hecho en su palmarés prácticamente no tiene mucho que mostrar, invitaciones como la de Guardiola dejan clara su influencia.