Celebración doble para Haaland: Champions y goleador de esta edición

Manchester City obtuvo la primera Champions League de su historia luego de imponerse sobre el Inter de Milán en la final que se jugó en Estambul este sábado. El equipo inglés tuvo un partido complicado y varias de sus figuras no pudieron entrar en el circuito de juego. Uno de ellos fue Erling Haaland, a quién se le vio combativo con los hombres del fondo pero no tuvo ocasiones para dejar su sello en el marcador.



Haaland irrumpió en el fútbol mundial luego de sus números arrolladores con las divisiones inferiores del Molde y la Selección de Noruega. Rápidamente llegó al al Red Bull Salzburgo y allí comenzó a escribir su historia en Champions. Luego pasó al Borussia Dortmund y recaló en el City, dónde no ha parado de anotar.

En esta edición de la Champions, torneo más deseado por el jugador, anotó un total de 12 goles en 11 compromisos para firmar su mejor temporada goleadora en su recorrido en esta competencia. Lo curioso es que se convirtió en bota de oro del torneo a pesar de no anotar desde cuartos de final.



Así fueron los goles de Haaland en la Champions League 22/23:

​

Fase de grupos:



Sevilla 0-4 Manchester City: dos goles

​Manchester City 2-1 Borussia Dortmund: un gol

​Manchester City 5-0 FC Copenhague: dos goles



Octavos de final:

​

Manchester City 7-0 RB Leipzig (partido de vuelta): marcó 5 goles



Cuartos de final:



Manchester City 3-0 Bayern Munich (partido de ida): un gol

​Bayern Munich 1-1 Manchester City: un gol

Así quedó la tabla de goleadores de la Champions League 22/23:



1. Erling Haaland (Manchester City): 12 goles

2. Mohammed Salah (Liverpool): 8 goles

​3. Kylian Mbappé (PSG): 7 goles

4. Vinicius Júnior (Real Madrid): 7 goles

5. Joao Mario (Benfica) : 6 goles