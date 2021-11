Messi y compañía reciben ácidos reproches: 'nunca ganará la Champions'

La prensa mundial ha replicado este jueves los fuertes críticas del exfutbolista del Liverpool, Jamie Carragher, quien asegura que el París Saint-Germain "nunca ganará la Champions League" con Lionel Messi y "tres pasajeros" que lleva, pues está "de paseo", según sus comentarios. El ahora panelista en una programa deportivo en Inglaterra se refirió al elenco parisino tras la derrota 2-1 a manos del Manchester City.

"Nunca ganará la Champions con Messi, está de paseo”, dijo sobre el PSG en Paramount Plus, criticando sin ningún reparo a las tres figuras: Messi, Neymar y Mbappé. "Los cuatro equipos que creo que pueden ganar la Liga de Campeones no llevan a un solo pasajero. El PSG lleva tres, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar la Liga de Campeones”.



Y agregó: "Me frustra ver a Mbappé más que a otro. Puedo entender a Messi hasta cierto punto, tiene 34 años, pero Mbappe tiene 22 años, debería estar esprintando hacia atrás y volviendo a ayudar a sus compañeros (...) Eso de andar por el campo no es para mí”.



Carragher, quien jugó por 16 años con Liverpool y con la Selección de Inglaterra disputó una Europa y dos Mundiales, tampoco tuvo piedad del entrenador. "Pochettino tiene que salir del club. Si tiene la oportunidad de ir al Manchester United, me iría mañana mismo. Y es por culpa de sus tres estrellas", continuó culpando a Messi y compañía.