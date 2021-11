Se mueve la Champions: resultados y posiciones en la quinta jornada

La quinta jornada de UEFA Champions League se disputa entre martes 24 y miércoles 24 de noviembre. Será clave para las aspiraciones de muchos de avanzar a octavos de final. Otros se despedirán anticipadamente. ¿Quiénes llegarán con vida a la última fecha?

Grupo A



Partidos - Miércoles 24 de noviembre

Manchester City vs PSG (3:00 pm)

Brujas vs RB Leipzig (3:00 pm)



Posiciones

​1. Manchester City - 9 pts (4 PJ)

2. PSG - 8 pts (4 PJ)

3. Brujas - 4 pts (4 PJ)

4. RB Leipzig - 1 pt (4 PJ)





Grupo B



Partidos - Miércoles 24 de noviembre

Liverpool vs Porto (3:00 pm)

Atlético de Madrid vs Milan (3:00 pm)



Posiciones

1. Liverpool - 12 pts (4 PJ)

2. Porto - 5 pts (4 PJ)

3. Atlético de Madrid - 4 pts (4 PJ)

4. AC Milan - 1 Pt - (4 PJ)





Grupo C



Partidos - Miércoles 24 de noviembre

Besiktas vs Ajax (12:45 pm)

Sporting Lisboa vs Dortmung (3:00 pm)



Posiciones

1. Ajax - 12 pts (4 PJ)

2. Dortmund - 6 pts (4 PJ)

3. Sporting Lisboa - 6 pts (4 PJ)

4. Besiktas - 0 pts (4 PJ)





Grupo D



Partidos - Miércoles 24 de noviembre

Inter vs Shakhtar (12:45 pm)

Sheriff vs Real Madrid (3:00 pm)



Posiciones

1. Real Madrid - 9 pts (4 PJ)

2. Inter - 7 pts (4 PJ)

3. Sheriff Tiraspol - 6 pts (4 PJ)

4. Shakhtar - 1 pt (4 PJ)





Grupo E



Partidos

Dinamo 1-2 Bayern Munich

Barcelona 0-0 Benfica



Posiciones

1. Bayern Munich - 15 pts (5 PJ)

2. Barcelona - 7 pts (5 PJ)

3. Benfica - 5 pts (5 PJ)

4. Dinamo - 1 pt (5 PJ)





Grupo F



Partidos

Villarreal 0-2 Manchester United

Young Boys 3-3 Atalanta



Posiciones

1. Manchester United - 10 pts (5 PJ)

2. Villarreal - 7 pts (5 PJ)

3. Atalanta - 6 pts (5 PJ)

4. Young Boys - 4 pts (5 PJ)





Grupo G



Partidos

Lille 1-0 RB Salzburg

Sevilla 2-0 Wolfsburg



Posiciones

1. Lille - 8 pts (5 PJ)

2. RB Salzburg 7 pts (5 PJ)

3. Sevilla - 6 pts (5 PJ)

4. Wolfsburg - 5 pts (5 PJ)





Grupo H



Partidos

Chelsea 4-0 Juventus

Malmo 1-1 Zenit



Posiciones

1. Chelsea - 12 pts (5 PJ)

2. Juventus - 12 pts (5 PJ)

3. Zenit - 4 pts (5 PJ)

4. Malmo - 1 pt (5 PJ)