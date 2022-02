Un amor que no se olvida: James confiesa por quién va en Champions

James Rodríguez fue la figura del partido que Al Rayyan le ganó a Umm Silal en la Copa Emir de Catar y que lo clasificó a los cuartos de final de la competencia.

"Fue un partido duro, al final estaban haciendo tiempo, cada foul estaban dos o tres minutos ahí. El fútbol hoy fue justo, hemos hecho un trabajo bueno, más en la primera parte, en la segunda estuvimos poco intensos. Quiero ayudar al equipo a que gane si se puede haciendo goles o sino haciendo pases también", dijo el colombiano.



El 10 del equipo es la referencia en ataque y lo saben sus compañeros, especialmente los más jóvenes, que aprenden de su experiencia: "a eso he venido complementó el zurdo, a ayudar".



Sin embargo no fueron esos balances o si quiera el trabajo de Al Rayyan sino su respuesta inmediata y contundente cuando le preguntaron en inglés y él entendió de inmediato:



¿Con cuál equipo está para el partido de esta noche?



- "¡Real Madrid, of course", respondió el 10



Los títulos y la carrera que hizo vestido de blanco no dejan dudas, menos las amistades allí que aún conserva y claro, el técnico Carlo Ancelotti, por quien guardará siempre un cariño especial.