Los bueno, malo, feo y más de la jornada de octavos en Champions

Este sábado terminó la fase de octavos de final, bastante atípica tras una larga pausa debido a la pandemia por covid-19. Ocho equipos avanzaron a los cuartos de final y ya están definidas las llaves, fechas y horarios de estas fases finales.



La jornada de los partidos que restaban (Barcelona-Napoli, Real Madrid,-Manchester City, Bayern-Chelsea y Juventus Lyon) dejó grandes sorpresas, decepciones y polémicas en los compromisos.

Lo bueno:

Hubo varias sorpresas. La primera, y más importante, fue la del Lyon. El conjunto francés logró mantener su ventaja contra Juventus, el titán de Italia, y se quedó con un durísimo paso a cuartos de final en Turín (2-1 perdió, pero por gol visitante clasificó).



Manchester City siguió con su firmeza e hizo ver mal al campeón de España; el Real Madrid. El conjunto que dirige Pep Guardiola ganó por 2-1 contra Zinedine Zidane y es uno de los favoritos.



Bayern Múnich, por su parte, no tuvo gran sorpresa y goleó, paseó y humilló a Chelsea. Allí se demostró el poderío ofensivo de Lewandowski, quien es el goleador con 13 anotaciones.



Barcelona, aunque con un fútbol que deja qué desear, ganó por 3-1 a Napoli y se clasificó a cuartos de final. Messi tuvo un soberbio partido y fue una de las grandes figuras. Regresó su '10'.



En los cuatro partidos, hubo juego limpio. Aunque Lyon tuvo 7 amarillas en el partido, en ninguno de los encuentros se vio juego brusco, mal intencionado y, por esto, tampoco hubo tarjetas rojas.

Lo malo:

La imagen que mostró el Real Madrid y Zinedine Zidane. Al entrenador le cuestionaron el planteamiento, pues no funcionó como se esperaba. Entre estos, está Varane, el central que regaló los dos goles del City y tuvo la peor noche de su carrera.



Juventus, Sarri y más. Cristiano Ronaldo fue el destacado, pero no pudo solo. Dybala salió lesionado y no brilló como es costumbre. La eliminación fue un durísimo golpe y Sarri fue destituido del cargo.



Los colombianos: ninguno de los dos, Ospina con Napoli y Cuadrado con Juventus, clasificó a la siguiente fase. Ambos tuvieron malos partidos y se despidieron del torneo.



El árbitraje. En los partidos de Juventus-Lyon y Barcelona-Napoli hubo grandes decisiones discutidas sobre lo sucedido en el campo de juego. En Turín, pudo influir en el resultado.

Lo polémico:

El VAR. En el encuentro de Juventus-Lyon hubo varias discusiones. Los dos penales (uno para cada equipo) se pitaron con aceptación del juez y del VAR, que tomó drásticas y curiosas decisiones.

En Barcelona contra Napoli, el VAR también influyó. El primer gol, de Lenglet, pudo ser falta por un empujón. Además, hubo una polémica mano de Messi en un gol que se anuló desde el VAR. Finísimo todo.

Lo feo:

La actitud de Lionel Messi al final del partido. El astro y estrella argentina no quedó contento con el juego y con el arbitraje, dejando con el brazo extendido al juez, que buscaba saludarlo.

Lo estadístico:

Míster Chip, el astro de los datos, resaltó la eliminación del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo, pues desde que no están juntos han sido eliminados en octavos de final las dos ocasiones.



No hubo ningún partido sin goles y todos los equipos lograron anotar. En total, de estos cuatro encuentros, se marcaron 15 goles en los diferentes juegos.