¡Vuelve la Champions! Así quedó, así está y todos los detalles

Este viernes empezarán, por fin, los anhelados partidos de Champions League y se empezarán a definir los equipos que avanzarán a los cuartos de final de este torneo.



Ha pasado tiempo, sí. Sin embargo, en FUTBOLRED hacemos un recuento de cómo van las cosas para que disfrute aún más de estos compromisos. Conozca acá dónde ver en TV los partidos.

Así quedó:

Este viernes y sábado se jugarán los cuatro partidos de vuelta de octavos de final, compromisos que no se lograron disputar por la pandemia del covid-19. Así van los compromisos y así se jugarán:



Viernes



Manchester City vs. Real Madrid, global 2-1

2:00 p.m.



Juventus vs. Lyeon, global 0-1

2:00 p.m.



Sábado



Bayern vs. Chelsea, global 3-0

2:00 p.m.



Barcelona vs. Napoli, global 1-1

2:00 p.m.



Hay tres jugadores expulsados que no estarán en estos compromisos: Marcos Alonso con Chelsea, Arturo Vidal con Barcelona y Sergio Ramos con Real Madrid.

Así está:

Se definen los cuatro equipos que avanzan, pero ya hay dos llaves definidas de equipos que sí alcanzaron a jugar los dos partidos: Atalanta vs. PSG y Leipzig contra Atlético de Madrid.



En la tabla de goleadores, Lewandowski sigue comandando:



Lewandowski 11 goles, Bayern Múnich



Erling Haaland 10 goles, Borussia Dortmund



Harry Kane, 6 goles, Tottenham



Gnabry 6 goles, Bayern Múnich



Mertens 6 goles, Napoli