Definido: las llaves y fechas de cuartos de final en Europa League

La Europa League volvió y ya se disputó en su totalidad los partidos de octavos de final. Aunque el único colombiano era Alfredo Morelos, ahora el torneo sigue su rumbo sin cafeteros, pues Rangers quedó eliminado.



Así las cosas, ya están definidas las fechas, horarios y llaves de los cuartos de final en la Europa League, dejando como juego favorito Inter vs. Leverkusen.

Cuartos de final:

10 de agosto:



Inter vs. Bayer Leverkusen

2:00 p.m.



Manchester United vs. Copenhague

2:00 p.m.



11 de agosto:



Shakhtar vs. Basel

2:00 p.m.



Wolves vs. Sevilla

2:00 p.m.