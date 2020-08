Nace un nuevo talento: colombiano presente en el Getafe-Inter de UEL

Durante el duelo del pasado miércoles entre Getafe e Inter por Europa League, un joven talento colombiano estuvo presente en el banquillo del conjunto español.

​

​Jean Paul Garcia nació en Cali y tiene 18 años, desde los 10 inició su procesos en divisiones menores del Getafe y justamente fue el arquero de suplente de David Soria. Usó la número 30.

García vive desde los cuatro años en territorio español junto a su madre Doris y, como ya se mencionó, a los diez comenzó su sueño dentro del fútbol profesional.



En una entrevista realizada por el diario El País, Jean Paul afirmó que sus inicios se dieron en una pequeña escuela llamada Brunete y después de tres oaños fue contactado por ojeadores del Getafe.



Como suele ocurrir, sus inicios en el fútbol no se dieron bajo los tres palos. En un principio fue defensor central, posición que no le gustó según reveló. y un día “se lesionó el portero del equipo y yo le dije al entrenador que podía atajar, me tuvieron tres partidos y desde ese momento comencé en el arco”.

​

Actualmente ha recibido varias convocatorias precisamente en Europa League, pero no ha debutado oficialmente aún. Eso sí, confía en que muy pronto le llegará su oportunidad y espera a futuro “una convocatoria ya sea con España o Colombia”.