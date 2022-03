Kylian Mbappé explora su nuevo hogar: preacuerdo con el Real Madrid

La cara de Kylian Mbappé al ver el Santiago Bernabéu, durante el entrenamiento previo al duelo que el PSG disputa contra el Real Madrid, lo dice todo. El atacante disputa los octavos de final con el PSG, contra el que sería, casi seguro, su próximo equipo. No hay dinero, oro, ni propuesta multimillonaria por parte de los franceses y cataríes que le hagan cambiar de opinión.



El año pasado puro llegar, dejando una buena suma económica en el cuadro parisino. La terquedad de no armar a un rival directo no dejó que su salida se diera en el verano anterior. Ahora, todo se dará en el próximo mercado.



De acuerdo a información del diario Mundo Deportivo, ya está el preacuerdo entre ambas partes “porque el preacuerdo entre el delantero francés y el Real Madrid ya existe. Un primer documento donde se establece la relación que empezarán a tener ambas partes a partir del próximo 1 de julio”.



Además, afirman que el escrito tiene ciertas condiciones, en caso de que ese primer acuerdo decida ser roto “Un acuerdo que puede firmarse según la norma FIFA dado que Kylian está dentro de los últimos meses del contrato como jugador parisino”.



Agregaron que el cuadro español estuvo al tanto de las últimas ofertas del PSG al atacante, las cuales estarían entre los 50 y 53 millones de euros por temporada, “además de una prima de fidelidad de 100 millones netos”.