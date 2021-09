‘El Barça jugó como un equipo pequeño’: ácida crítica desde España

Siguen llegando reacciones a la dolorosa derrota del FC Barcelona en Champions League frente al Bayern Múnich (0-3). A las sinceras declaraciones de Ronald Koeman y Gerard Piqué, y las furibundas críticas en redes sociales de parte de los hinchas, ahora se suma la implacable prensa española.

A pesar del buen inicio en LaLiga 2021-22, el cuadro blaugrana no ha podido espantar a todos sus fantasmas en la máxima competición europea. Este martes fue humillado en casa frente a un rival que a estas alturas, y como se dice popularmente, lo tiene “de hijo” .



La caída frente a los bávaros puso de relieve la crisis deportiva, económica e institucional del club: quiebra absoluta, sin grandes figuras, estilo en decadencia y dependiendo de jóvenes. Aquella brillantez del pasado, parece haberse esfumado por completo.



Tanta es la preocupación que diarios locales no tuvieron piedad con el equipo de Koeman. Reflejo de ello las certeras portadas para la edición del miércoles.



‘AS’ tituló: “OTRO BAÑO”, con la imagen de Robert Lewandowski y Gerard Piqué de fondo. “El Bayern vuelve a pasar por encima del equipo de Koeman. Ni un solo disparo de los azulgranas en todo el partido. Doblete de Lewandowski. Piqué y su técnico se resignan: ‘Esto es lo que hay ahora’”, amplió el medio.



‘Mundo Deportivo’ fue un poco más austero y tituló con el ya aclamado “ES LO QUE HAY”, de Piqué. “El Bayern volvió a evidenciar su superioridad ante un Barça impotente... La entrada de los jóvenes, lo único positivo de un equipo que no chutó entre los tres palos”, se complementó.



Para finalizar, ‘SPORT’ fue sin dudas el más duro. “LA TRISTE REALIDAD” fue el titular, junto a una imagen con los jugadores cabizbajos y un fondo negro, de luto. “El Barça jugó como un equipo pequeño y mostró todas sus carencias ante un Bayern que fue muy superior... Los blaugranas dejaron claro que están, en estos momentos, muy lejos de los mejores equipos de la Champions”.