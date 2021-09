¡La pesadilla del Barcelona! Bayern ganó y dominó en el Camp Nou

Bayern continúa con su dominio absoluto, poco sufrió en el Camp Nou ante un Barcelona que no hizo mucho, derrota 0 a 2 en el arranque de Champions, mostrando la peor cara ante su afición. Los alemanes mostraron lo mejor de su orquesta, siendo superiores en gran parte de la cancha. Por los lados de Koeman, sorprendió la poca capacidad de crear espacios y de ser superior, llevando a cambiar todo el esquema en varias ocasiones, dejando la defensa de tres a un lado, para evitar una goleada.



El planteamiento de Koeman dejó ver la búsqueda de dominar en la mitad de la cancha, para evitar que jugadores como Kimmich, Sané y Davies se adelantaran y generaran peligro. Por lo que los catalanes mostraron iniciativa de controlar el juego y salir con la pelota al piso ante la presión de los del Bayern.



Pese a la intención inicial, Bayern empezó a ganar metros en la cancha, adelantando sus líneas y jugando con sus laterales completamente abiertos. Davies y Pavard se mostraron como los jugadores para ser opción o para darle profundidad a Musiala y Sané, quien tuvo una clara en un remate que controló con el pecho y empalmó, pero Ter Stegen atajó, donde siempre fue Lewandowski el jugador para descargar.



Ese dominio no se vio en la posesión del balón, pese a que la lideraron los alemanes, pero sin mucha diferencia. La ubicación en la mitad de la cancha y alternativas para llegar al hombre a hombre, dar alternativas para descargar fueron vitales. El primer tanto llegó luego de una serie de pases que arrancó con los motores del medio campo, Kimmich-Gortezka, para internar y en un toque de Sané, dejó a Muller solo para rematar, la pelota cambió de trayectoria tras pegar en Éric García.



El camino del Barcelona se vio entorpecido, entrando en un ciclo de poco dominio, al no zafarse de la superioridad del Bayern, no solo en lo posicional, sino en su desarrollo del juego en la cancha, donde los alemanes lucían mejores.



El que golpea, pega en algún momento como quiere. Fue el método del Bayern Múnich para adelantar líneas, tocar y crear espacios para incrementar la ventaja. Un remate de Musiala fue directo al palo, Lewandowski entró como buen delantero solo para empujarla y poner el segundo en un estadio prácticamente en silencio.



Toque y tener la pelota, fue el dictamen de los alemanes al finalizar el partido, que a media máquina, encontraron el tercer gol. Remate de Gnabry, recién ingresado, al palo y Lewandowski dejó en el camino a Piqué, para definir cruzado y dejar en total incertidumbre a los catalanes, que de a poco abandonaron el Camp Nou al ver un equipo sin reacción.