¡Confirmado! El inédito formato y nueva sede para la Champions League

Confirmado: la Champions League tendrá nueva sede y nuevo formato para su definición, tras una accidentada temporada.

La UEFA confirmó este miércoles que la nueva fecha es el 23 de agosto y no será en Estambul sino en Lisboa.



Los cuartos de final, las semifinales y la final se jugarán en un formato de final a ocho de eliminatorias directas en el Estádio do Sport Lisboa e Benfica y el Estádio José Alvalade entre el 12 y el 23 de agosto de 2020.



Las fechas oficiales son: el 12/13/14/15 de agosto, las semifinales el 18/19 de agosto y la final se jugará en el Estádio do Sport Lisboa e Benfica el 23 de agosto. Todos los partidos restantes tendrán tiempo extra y definición por penaltis de ser necesario.



Los sorteos de los cuartos de final y las semifinales se harán el 10 de julio de 2020 en la sede la UEFA, y el calendario exacto de partidos se informará en ese momento.



La UEFA informó además que los duelos de octavos de final pendientes, es decir Manchester City-Real Madrid; Barcelona-Nápoles; Bayern-Chelsea y Juventus-Olympique, se disputarán en los estadios de los equipos citados en primer lugar, con el objetivo de lograr un equilibrio que la crisis sanitaria ha impedido.