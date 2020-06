Bayern saca pecho por título en Alemania y le lanza una pulla al PSG

Bayern Múnich logró su octavo título consecutivo en la Bundesliga y el orgullo es tan grande que hasta permite mirar por encima del hombro a los demás.

Karl-Heinz Rummenigge, director general del club, fue directo al punto tras la consagración: “En otoño estábamos a siete puntos del liderato y, desde entonces, no solo hemos ganado todos nuestros partidos sino que lo hemos hecho de la mejor manera. Incluso al proclamarnos campeones en un estadio vacío podemos felicitarnos por haber conseguido el título en el campo y no en una alfombra roja como ha pasado en Francia. Para mí eso es un drama”, comentó.



Duro y letal contra el PSG, que acabó coronándose campeón por la suspensión definitiva de la Liga 1, decidida de manera apresurada por culpa del coronavirus covid-19. Entiende que no es culpa del equipo y por eso se refiere a un drama, pero evidentemente siente un alivio de ganar en la cancha y no en un escritorio.



"Me gustaría felicitar al equipo y a nuestro primer entrenador, Hansi Flick, y a su equipo de entrenadores, por haber ganado el campeonato alemán. Sin duda, fue una temporada en condiciones especiales que nadie quería y esperamos que siga siendo única. A pesar de estas circunstancias difíciles, Hansi Flick, su equipo de entrenadores y el equipo jugaron una brillante segunda mitad de la temporada, no solo por nuestras victorias, puntos e innumerables goles, sino también gracias a la forma en la que jugamos", añadió.



"Queremos ofrecerle títulos a nuestros aficionados e inspirarlos con fútbol de ataque. Fue un gran triunfo. El FC Bayern ganó el campeonato merecidamente por octava vez consecutiva", dijo el directivo.