Enzo Fernández se estrenó en Champions con sensacional golazo de volea

Enzo Fernández vive un sueño. En su primer duelo por Champions League anotó un sensacional golazo que perfectamente podría colarse dentro de las mejores anotaciones del año.

Liderado por tres goles del delantero Gonçalo Ramos y otro del centrocampista argentino fichado a River Plate, Benfica dejó resuelto en el partido de ida su eliminatoria de la tercera ronda previa de la Champions contra el Midtjylland (4-1)



El cuadro portugués ejerció como favorito. No dio margen a la duda en el primer tiempo, cuando doblegó a su adversario con tres goles concentrados en los primeros 40 minutos.



Los dos primeros fueron de Gonçalo Ramos, goleador en el 1-0 y en el 2-0, en el 17 y el 33, respectivamente. El tercero, de Enzo Fernández, que debutó con una sensacional bomba en el 40' para solucionar no sólo la ida, sino la clasificación para la última ronda previa del torneo.



No se conformó con el 3-0 el conjunto dirigido por Roger Schmidt, que de la mano de Ramos añadió el 4-0, el tercero en su cuenta personal, a la hora del duelo en el estadio de La Luz de Lisboa, mientras que Pione Sisto redujo la diferencia con el 4-1 final.



No se pierda las anotaciones del encuentro: