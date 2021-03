¡Qué estás pagando Hazard! Otra vez fuera en Real Madrid por Champions

Ha pasado tanto que ya casi no sorprende... excepto cuando se recuerda lo que cuesta y entonces es inevitable pensarlo: ¡qué haz hecho Eden Hazard para merecer tanta mala fortuna!

El belga ha quedado fuera, nuevamente, de una convocatoria del Real Madrid, esta vez para enfrentar al Atalanta en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League.



El belga no se estrenó este lunes y es un nuevo revés, pues venía de jugar contra Elche unos minutos en el regreso de su última lesión. No se explicó si es una recaída pero se sabe que no está disponible. "Hay que tener paciencia y esperar", fue lo único que dijo el DT, Zinedine Zidane.



Se trata del partido número 21 que se pierde por problemas físicos en la temporada, lo que lo condena a no pasar de 646 minutos y solo tres tantos, justamente dos en la Champions, que ahora se perderá.



La buena noticia para el DT es que Sergio Ramos, quien jugó contra Elche el fin de semana, también estará disponible para la defensa de la ventaja 0-1 que logró el equipo 'merengue' en Bérgamo.



El francés pidió no pecar de exceso de confianza contra un rival que, de la mano de los colombianos Muriel y Zapata, es capaz de hacer mucho daño: "ellos vienen a ganar el partido y tenemos que hacer un gran encuentro para seguir adelante. Va a ser un encuentro muy complicado para nosotros", dijo.