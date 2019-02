Barcelona no pudo anotar en Francia y definirá en casa: 0-0 vs. Lyon

Lyon y Barcelona disputaron el partido de la ida de los octavos de final de la Champions League, dejando un empate sin goles, que beneficia al conjunto francés, pues no recibió un tanto como local. Sin embargo, deberá ir por todo a España el 13 de marzo, en el Camp Nou, para buscar eliminar al conjunto azulgrana, que sacó como figura al arquero rival, Anthony Lopes. Jeison Murillo, defensa colombiano, fue suplente y no ingresó al partido.

Desde el inicio, Barcelona no daba tantas ventajas en la parte defensiva y sufría el partido. Tanto así, que al minuto nueve, Martin Terrier tuvo un remate desde afuera del área que pegó en el travesaño, tras ser desviado por el portero Ter Stegen.



Sin embargo, al 18 respondió el conjunto azulgrana tras un pase filtrado de Lionel Messi, que remató Ousmane Dembélé, pero salvó el guardameta Anthony Lopes, para dejar en cero el arco de su equipo, Lyon.



Sin más, el primer tiempo dejaba pocas opciones claras para ambos equipos, que empataban 0-0, pero ninguno mostraba la claridad necesaria para derrotar al arco de su rival.



En el segundo tiempo, el equipo de Ernesto Valverde despertó y empezó a jugar un mejor partido, con llegadas de Messi y Luis Suárez, pero Lopes no dejaba que se abriera el marcador en Francia.



Al minuto 70 y 75, Suárez tuvo dos mano a mano con Lopes, que se convertía en la figura del partido, luego de responder positivamente para su equipo y no dejar que recibiera un gol en contra.



Por otro lado, Lyon aguantó, pero no era el resultado ideal para irse a definir las cosas en Barcelona. Si bien logró mantener su arco en cero, el conjunto francés tampoco pudo anotar y dejó escapar al conjunto azulgrana con una gran chance de terminar la labor en el Camp Nou.



El partido de vuelta, por los octavos de final, se jugará el 13 de marzo, a las 3:00 p.m. hora colombiana en la casa de Barcelona, en España. ¿Pesará para el conjunto de Valverde, no haber anotado gol de visitante?