Así fue el partido de James: un remate a puerta y sacrificio en marca

James Rodríguez repitió como titular y, a juzgar por la posición que ocupó, cumplió su tarea.

Lejos del frente de ataque, James apareció en la primera línea de volantes del Bayern, junto a Javi y Thiago. Jugó como respaldo de Coman por izquierda, con mucha distancia hasta Lewandowski.



Su tarea fue cortar la comunicación entre Keita y Wijnaldum con el tridente Mané-Salha y Firmino y en esa medida fue eficiente. Mostró sacrificio y en 86 minutos en la cancha, recuperó cuatro pelotas y tuvo una precisión en el pase de 84 por ciento.



Al 79 recibió una pelota de Thiago y sin mucha reflexión soltó un zurdazo demasiado cruzado pero bueno para sacudir a los suyos, que poco se animaban a intentar desde afuera.



Y el primer cambio no fue él, fue Coman para dar espacio a Ribery. El segundo, cuando ya terminaba el juego, sí fue el colombiano por Renato Sanches. A su salida, el técnico Kovac lo felicitó y él amablemente estrechó su mano.



No fue el partido del lucimiento pero sí el de demostrar que está para sacrificarse, si eso espera su DT de él. Para tener peso ofensivo su posición ideal es más cerca del área rival, no tanto de su propio medio campo.

