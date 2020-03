¡Es oficial! Se aplazan finales de torneos europeos por el coronavirus

En medio de la emergencia por el coronavirus covid-19 no hay manera de garantizar el calendario y las fechas de los torneos previstos siguen moviéndose, inevitablemente.

La UEFA acaba de anunciar que se aplazan las finales de la Champions, prevista para el 30 de mayo en Estambul, y de la Europa League (27 de mayo, en Gdansk) debido a la crisis, decisión que también incluye la final de la Champions femenina, prevista para el 24 de abril en Viena.



De momento la UEFA ha decidido no poner una nueva fecha para estas finales. El grupo de trabajo, establecido la semana pasada como resultado de la videoconferencia entre todas las partes del fútbol europeo, la cual fue presidida por el Presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, analizará las opciones disponibles. El grupo ya ha comenzado a examinar el calendario.



Lo cierto es que, hoy en día, no hay manera de pensar en otra cosa que no sea salvar vidas y contener el peligroso avance de la pandemia, lo cual no da lugar a pensar en partidos de fútbol.



Los torneos de Europa están suspendidos en su totalidad y, ante la incertidumbre, es difícil que puedan cumplirse.