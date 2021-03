Ni en la ida ni en la vuelta: baja oficial de PSG contra FC Barcelona

El secreto a voces se ha confirmado: PSG estará en el Parque de los Príncipes, este miércoles, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, sin uno de sus estelares.

Neymar Jr es la gran novedad en la convocatoria del equipo francés para enfrentar al FC Barcelona, que debe remontar el 1-4 que sufrió en el Camp Nou si quiere seguir vivo en la competencia.



El club explicó que el brasileño "volvió a los entrenamientos la pasada semana, pero continuará su trabajo de recuperación individual".





Le point médical avant #PSGFCB📍 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 9, 2021

Neymar se lesionó el pasado 10 de febrero contra el Caen, en la Copa de Francia: sufrió una molestia en el aductor izquierdo que lo ha mantenido fuera un mes y que, por ahora, no tiene fecha de recuperación.



Aunque entrenó normalmente el fin de semana, la decisión del técnico Mauricio Pochettino fue no arriesgarlo, de tal manera que el duelo con su amigo Messi ya no podrá ser.



Neymar Jr solo ha jugado 3 de los 8 partidos posibles en la competencia europea, incluyendo la final contra Bayern Múnich el año pasado. El duelo contra FC Barcelona, del que salió en 2017, y con el que ganó una Champions (2015), sigue pendiente.