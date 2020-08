¡Le tendieron la mano! Figura del Barcelona defendió a Quique Setién

El francés Antoine Griezmann, delantero del Barcelona, admitió este miércoles que los azulgranas tienen "muchas ganas" de afrontar el partido del próximo viernes frente al Bayern de Múnich (cuartos de final de la Champions) y aseguró que tienen "todas las herramientas" para ganar la competición.



En una entrevista en Barça TV, el delantero comentó que el equipo de Quique Setién ha trabajado "bien tácticamente" el partido: "Va a ser complicado, pero tenemos confianza". Indicó que en estas últimas semanas, jugar está siendo complicado porque "el calor físicamente cansa" y además por la acumulación de partidos.



"Lo más difícil es jugar sin nuestra gente, con el estadio vacío, no contar con su apoyo, pero vemos sus mensajes por las redes sociales".

Griezmann dijo que al jugar en terreno neutral, este tipo de partidos se asemejan más a los que se disputan en competiciones internacionales entre selecciones. "Pero hay que estar preparados igual. Creo que va a ser un partido bonito y tenemos que hacerlo todo para ganar. Son partidos únicos y nos quedan tres para ganar la Champions. El camino va a ser difícil, pero tenemos todas las herramientas para conseguirlo", insistió.



Griezmann afirmó que el grupo es consciente de que está a tres partidos de conseguir el título: "Nos queda poco, hay que estar bien preparados, mentalizados. Va a ser difícil, pero ojalá tengamos un buen partido, porque arriba tenemos mucha calidad".



En lo personal dijo que el parón obligado que tuvo por la lesión sufrida en la parte final de LaLiga le vino bien para recuperarse, aunque al principio ante el Nápoles le costó entrar en juego. "El equipo tiene muchas ganas y se ha visto en el entrenamiento de hoy (miércoles), queremos hacer un gran partido, llegamos a tope a Lisboa, estamos con ganas y confianza y sabemos lo que tenemos que hacer para ganar", afirmó.



Al francés no le importa que se dé como favorito al Bayern y que los alemanes no hayan perdido ni un partido en 2020: "Lo que más me importa es nuestro equipo. Ellos están bien, tienen un gran delantero, pero tenemos las armas para pasar".



"El Bayern no es solo Lewandowski, lo es todo, un colectivo", dejó claro Griezmann, quien cree que "puede ser" que el del viernes sea el partido "más importante" que tiene que afrontar desde que fichó por el Barça, aunque en el cuadro azulgrana "hay que ganar todos los encuentros".



En cuanto a los favoritos, el francés habló del Bayern, del Atlético ("es muy peligroso a un partido"), del City ("con Pep").... Pero casi todos pueden tener opciones, porque a un partido cualquiera las tiene", dijo.



