Atleti le apuesta a esta dupla para soñar en Old Trafford 

Nada más dos victorias en sus últimos once partidos como visitante en eliminatorias de la Liga de Campeones alertan al Atlético de Madrid y a Diego Simeone para el partido de vuelta de los octavos de final de este martes ante el Manchester United en Old Trafford, donde el técnico propondrá un ataque formado por Joao Félix y Antoine Griezmann, como en el partido del pasado viernes ante el Cádiz, del que sólo variarán, como mucho, dos posiciones y nombres: Renan Lodi, por el sancionado Yannick Carrasco, y Felipe Monteiro, si José María Giménez no puede empezar de inicio por la dolencia que sufre en el sóleo.

El portero Jan Oblak; el, hoy por hoy, carrilero derecho Marcos Llorente (reubicado ahí por las bajas de Daniel Wass y Sime Vrsaljko); los centrales Stefan Savic y Reinildo Mandava, además de Giménez o Felipe; y los centrocampistas Rodrigo de Paul, Héctor Herrera y Koke Resurrección (aún no está disponible Geoffrey Kondogbia) completan el probable once que idea el técnico para buscar un triunfo indispensable para seguir adelante en la competición europea.



El 1-1 del encuentro de ida en el estadio Wanda Metropolitano, por más méritos que acumuló el conjunto rojiblanco, mantiene todo equilibrado, porque los goles fuera de casa ya no valen doble en el caso del empate, y traslada la resolución de la eliminatoria al ganador del choque en el 'Teatro de los Sueños'; un escenario magnífico para demostrar si el Atlético aún sigue vigente en el torneo de los torneos.



Joao Félix, el goleador del encuentro de ida con un tremendo cabezazo, atacará tal desafío junto a Antoine Griezmann, igual que el pasado viernes contra el Cádiz.



Es la apuesta hoy por hoy para la delantera de Simeone, entre la contusión severa en el pie que aún arrastra Ángel Correa, el más resolutivo de todos los hombres ofensivos del Atlético en esta temporada (12 tantos en 37 duelos) y en 2022 (siete goles y tres asistencias en los 13 partidos que disputado en el nuevo año); la suplencia ya reiterada de Luis Suárez (en Old Trafford será su quinto choque seguido en el banquillo); y la baja por lesión hasta al menos el próximo abril de Matheus Cunha, fuera desde el pasado 17 de febrero por una esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.



10 PARTIDOS, 392 MINUTOS, 8 GOLES, 6 VICTORIAS Y 1 DERROTA JUNTOS EN EL CAMPO



Hasta ahora, han coincidido poco Griezmann y Joao Félix sobre el terreno en el esquema de Simeone. De los 21 partidos con ambos disponibles para el técnico argentino, sólo en diez han compartido su fútbol y nada más cuatro en el once: en la décima y la undécima jornada de LaLiga Santander contra la Real Sociedad y el Levante, con sendos empates a dos y con el 'tridente' formado con Luis Suárez de inicio; en el duelo de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Liverpool, el pasado 19 de octubre de 2021, con derrota por 2-3 en el Metropolitano (el Atlético mereció mucho más) y con ambos como delanteros, igual que el pasado viernes ante el Cádiz e igual que lo será este martes en la visita a Old Trafford.



En total, de los 1.890 minutos en los que podrían haber coincidido en el campo los dos, sólo lo han hecho en 392 (nada más un 20,7 por ciento), a lo largo de diez encuentros, pero que muestran un indudable rendimiento colectivo e individual, con seis victorias, tres empates, una derrota (ante el Liverpool, aunque fue uno de los mejores partidos del curso del conjunto rojiblanco) y ocho goles entre los dos cuando compartieron su fútbol.



Tres fueron de Joao Félix (en la duodécima cita de Liga ante el Betis, en la vigésimo séptima también ante el bloque verdiblanco y el pasado viernes ante el Cádiz) de los siete que ha conseguido en toda esta campaña; cinco de Griezmann de los ocho que ha logrado en todo el ejercicio, con dianas al lado de Joao frente al Levante (2-2), al Rayo Majadahonda (0-5), al Milan (1-2), con la remontada de su equipo, y al Liverpool (2-3), con un sensacional doblete.



JOAO, CINCO GOLES EN LOS ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS... ANTES DEL MINUTO 7



Joao está en su mejor momento de la temporada. Ha marcado cinco goles en los últimos cinco encuentros, cuando antes sólo había anotado tres en los 22 duelos precedentes. Además, cuatro en el inicio del duelo, antes del minuto 7, y tres antes del 3, para impulsar la mejor racha de la campaña del Atlético en LaLiga Santander, con cuatro victorias consecutivas, y la mejor secuencia sin perder, cinco choques, entre todas las competiciones desde el pasado mes de septiembre.



"Estamos con confianza, estamos jugando bien", expresó este domingo a los medios del club el internacional francés, que regresó el viernes a la titularidad después de 15 partidos: nueve de baja entre una lesión muscular sufrida el 12 de diciembre y la posterior recaída del 6 de enero; un encuentro entre medias en el que se reabrió la herida de la rotura muscular; otro, recién recuperado, ante Osasuna, en el banquillo; y los cuatro últimos con participación, ante el Celta, el Manchester United, el Betis y el Cádiz, rumbo al duelo en Old Trafford.



"Estoy cogiendo minutos. Era importante ir poco a poco. Para mí era importante no recaer otra vez. Estamos haciendo las cosas muy bien y ojalá pueda ayudar al equipo como lo estoy haciendo últimamente y poder lograr goles o asistencias y ganar", repasó el '8' del Atlético, que liderará junto a Joao Félix un once que, en principio, sólo presentará dos novedades respecto al 2-1 al Cádiz, aunque aquel encuentro descubrió de nuevo otra versión decepcionante del conjunto rojiblanco, más allá de su pegada, de Joao Félix y de la victoria por 2-1.



EL REGRESO DE LODI, LA SERIA DUDA DE GIMÉNEZ Y LA ALTERNATIVA DE FELIPE



Pendiente de José María Giménez, con una dolencia en el sóleo que lo pone en seria duda para la alineación (sí parece que entrará en la convocatoria de este lunes para viajar a la ciudad inglesa, aunque este domingo no se entrenó con sus compañeros), Felipe Monteiro es la alternativa al central uruguayo y una de las dos probables novedades del once. La otra será Renan Lodi, que retoma la titularidad en el carril izquierdo por la sanción de Yannick Carrasco, que cumplirá el segundo de sus tres partidos de suspensión en la Liga de Campeones.



Con las bajas de Thomas Lemar, Matheus Cunha, Geoffrey Kondogbia, Sime Vrsaljko y Daniel Wass, todos ellos lesionados, además de Carrasco, y con el probable regreso a la convocatoria de Mario Hermoso, ya en la última fase de su recuperación de una lesión en el aductor para ocupar un lugar en el banquillo, el resto del once estará compuesto por los mismos contra el Cádiz: el portero Jan Oblak; el carrilero derecho Marcos Llorente; los centrales Savic y Reinildo; los centrocampistas De Paul, Héctor Herrera (consolidado en el once por sexto duelo consecutivo) y Koke; y los citados Joao Félix y Griezmann, un ataque para creer en Old Trafford.



