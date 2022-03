Tuchel lo tomó con humor: ‘si no vamos en avión, iremos en tren’

Chelsea deberá ir a Francia, para enfrentar el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League. La ventaja conseguida contra el Lille les da cierta tranquilidad e ir en búsqueda de defender su rotulo de campeones.



Los días recientes en el entorno de los londinenses les han causado ciertos problemas. Restricciones desde lo económico, salida de patrocinadores y demás, luego de la determinación del gobierno británico.



El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, habló de la situación que vivirán, al desplazarse a Francia, teniendo en cuenta que entre las directrices del gobierno, el equipo deberá recortar sus gastos de viajes a un tope de 24 mil euros “Según las últimas informaciones que he recibido, tenemos un avión. Si no, iremos en tren, si no, en autobús y si no, conduciré un minibús”.



Acerca de la situación, el alemán no se extendió al respecto y puntualizó “Hay circunstancias sobre las cuales no tenemos ninguna influencia y eso nos da libertad para concentrarnos únicamente en las que si podemos influenciar”.



El partido contra Lille se disputará el próximo miércoles 16 de marzo, a partir de las 3:00 p.m. hora colombiana.