Luis Fernando Muriel, con la pólvora mojada: empate contra Genoa

Luis Fernando Muriel comandó al Atalanta, en un duelo intenso contra Genoa. Pese a todos los intentos de gol, el colombiano y su equipo se fueron en blanco.



El colombiano arrancó como inicialista en el cuadro local, siendo bastante activo en el frente de ataque. El colombiano, en gran parte del partido, arrancó desde la banda, tratando de cortar hacia adentro, donde generó varias opciones de ataque.



El primer tiempo fue de intentos para el colombiano, pese a que no le quedaron muchas pelotas limpias, las dos chances que tuvo, remató. La primera, arrancó en carrera por la banda, dos enganches para dejar a los rivales en el suelo, pero el remate se fue por encima del travesaño.



Muriel tuvo el gol, en una jugada donde se ubicó como centrodelantero, anticipándose a los defensores. Pelota a los pies, el colombiano solo la tocó con la derecha, curva casi perfecta, pero la esférica se estrelló en el palo.



La intención del atacante en todo el partido, no solo fue de llegar con opciones de cara al arco, sino de abrir espacios y generarlos, para que sus compañeros quedaran mejor posicionados. Los intentos del Atalanta pasaron en vano, pues la definición no estuvo del lado de los locales. Con el empate, Atalanta quedó en la quinta casilla, con 48 unidades.