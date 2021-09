Buena y mala noticia sobre Duván y Muriel, previo a la Champions

Una buena y una mala sobre los colombianos del Atalanta, previo al duelo que se avecina por Champions League. El entrenador Gian Piero Gasperini aseguró este lunes, en la víspera de la visita al Villarreal en la fase de grupos, que "jugar contra rivales de tan alto nivel" debe motivar a sus futbolistas.



"El secreto del Villarreal es la capacidad de ganar de este entrenador (Unai Emery), la calidad de sus jugadores. Es un equipo de altísimo nivel. Hay jugadores que hacen muy complicado este partido. Nos tenemos que motivar por jugar con rivales de tan alto nivel", afirmó en la rueda de prensa previa a la cita en La Cerámica.

"El Villarreal no necesita presentaciones, ganó la Liga Europa, jugó la Supercopa con el Chelsea. Este año llega con grandes potencialidades, con una plantilla reforzada. Sabe jugar de distintas maneras. Este año solo pude ver pocos partidos suyos, porque jugaron poco, pero son fuertes, organizados. Necesitaremos una gran prestación", agregó.



Restó importancia al hecho de que el Villarreal puede llegar con más energías al encuentro de este martes al no haber jugado su partido de Liga contra el Alavés el último fin de semana. El Atalanta sí compitió en la Serie A y cayó 1-2 frente a Fiorentina, algo que según Gasperini puede generar motivaciones extra en sus jugadores.



"El partido del Villarreal no jugado fue una decisión de la Liga, seguro que tenían a muchos jugadores que disputaron los partidos de clasificación al Mundial en Sudamérica. Nosotros jugamos, pero eso no cambiará nada de cara a este martes. Hubo tres días de descanso y nosotros llegamos con rabia por lo que pasó (contra el Fiorentina), quizás no sea algo negativo para nosotros", aseguró.



También destacó el nivel del grupo que le tocó esta temporada, en el que también está Manchester United del portugués Cristiano Ronaldo y el Young Boys suizo.



"Creo que es un grupo muy complicado, más que los de los años pasados. Para pasar de ronda debemos hacer algo especial, porque los rivales tienen alto nivel", afirmó Gasperini, cuyo equipo estuvo en un grupo con Manchester City, Shakhtar Donetsk y Dinamo Zagreb en el curso 2019-2020 y con Liverpool, Midtjylland y Ajax en el 2020-2021.



El conjunto de Bérgamo se asentó, a base de trabajo y organización económica y deportiva, entre los más de grandes de Italia y disputa la Liga de Campeones por tercer año consecutivo, un período en el que fue capaz de ganar a colosos europeos como el Liverpool y de alcanzar los cuartos de final, en 2020.



"Este camino en Europa nos hizo crecer. En nuestro estreno en 'Champions' recibimos cuatro goles en Zagreb y nos tocaron goleadas en contra como con el City o el Liverpool, pero también ganamos partidos impensables", recordó. "Este torneo es más complicado que el campeonato y nosotros siempre tratamos de aprender algo", agregó el preparador italiano.



Respecto a los colombianos, Luis Muriel estará de baja hasta octubre yen dicho dentido Gasperini expresó su confianza total en los jugadores aptos y en el colombiano Duván Zapata, que será titular en la delantera en el cruce de este martes.