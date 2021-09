¡Una caricia al alma! Esta semana vuelve la Champions: agéndese acá

Se avecina una semana cargada de fútbol nacional e internacional. Como plato fuerte aparece, sin duda alguna, el inicio de la Champions League, los mejores equipos de Europa, con colombianos a bordo, buscan la gloria.



En un segundo escalón aparecen los torneos en segundo orden del Viejo Continente: Europa League y Conference League. Competiciones que también tendrán su pitazo inicial el próximo jueves.



Y en tercer lugar, algunas ligas europeas y el fútbol colombiano se roba unas cuantas miradas. La novena jornada de Liga culmina y los cuartos de final de la Copa se definen.

Agéndese acá con los mejores partidos:



Lunes, 13 de septiembre



PREMIER LEAGUE



(James Rodríguez, Yerry Mina) Everton vs Burnley

2 p.m.



LALIGA



(Carlos Bacca, Luis Suárez, Santiago Arias) Granada vs Real Betis

​3 p.m.



LIGA BETPLAY



Deportes Quindío vs Deportivo Pasto

6 p.m.

​

​Atlético Huila vs Deportes Tolima

8 p.m.





Martes, 14 de septiembre



CHAMPIONS LEAGUE



Young Boys vs Manchester United

​11:45 a.m.



Villarreal vs Atalanta (Duvpan Zapata, Luis Fernando Muriel*)

Chelsea vs Zenit (Wilmar Barrios)

Malmo vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado)

Barcelona vs Bayern Múnich

2 p.m.



CONFERENCE LEAGUE



Haifa vs Feyenoord (Luis Sinisterra)

9:30 a.m.