Le temen a Luis Díaz: figura neerlandesa avisa en Liverpool vs Ajax

Liverpool tiene marcado el duelo de este martes, contra Ajax, como el de la recuperación tras un vacilante inicio de temporada. Tampoco es que le queden muchas opciones después de la goleada que le propinó Napoli (4-1) en el debut, por lo cual es ahora o nunca para encaminar la Champions League.

Ajax sabe que irán con todo sobre su arco y la realidad es que temen una noche de inspiración de un colombiano, Luis Fernando Díaz.



“Lo único que temo en el Ajax: imagina que Salah y Díaz sí tienen su día, entonces tenemos un problema. Entonces Ajax nunca ganará en Anfield. No creo que Blind y Rensch sean lo suficientemente buenos para eso”, destacó la figura neerlandesa Rafael van der Vaart en el programa local El Rondo.



“Pensamos que Jordan Henderson es un jugador loco. Eso es sólo un jugador muy normal. James Milner también es un jugador muy normal. Joe Gómez también es un jugador muy normal. Virgil van Dijk es el mejor, el lateral derecho y el lateral izquierdo también son buenos. Pero si las cosas no van bien y esos atacantes no tienen su día, creo que es un equipo muy mediocre”, añadió.