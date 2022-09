Luis Díaz y Liverpool tendrán que sacudirse ante el Ajax en Champions

El Liverpool, del colombiano Luis Díaz, recibirá este martes al puntero del grupo A en Anfield, con la necesidad de recuperar lo perdido ante Napoli en la primera jornada de la UEFA Champions League.



Jurgen Klopp y sus dirigidos tuvieron una semana larga para reflexionar, corregir y preparar el siguiente compromiso, que será ante Ajax. Sin acción el fin de semana por Premier League, a raíz de la suspensión de la jornada por la muerte de la Reina Isabella II, estuvieron totalmente enfocados en este nuevo reto.



Y es que los 'Reds' no arrancaron la temporada como querían. En la Premier han tenido un par de dificultades, pero de a poco empezaron a recuperarse. Allí suman 9 puntos (dos victorias, tres empates y una derrota). En lo que respecta a la Champions, vienen de caer 4-1 ante un Napoli inspirado, que encontró el camino a través de Piotr Zielinski. Un "sacudón" necesario para el Liverpool, que pudo haberse despertado a tiempo.



Ajax inició su camino en el torneo europeo pisando fuerte y lo hizo en casa con una imponente goleada (4-0) al Rangers, del colombiano Alfredo Morelos. Si bien se midieron al rival de menos peso en el Grupo A, no deja de ser motivo de preocupación para Klopp. Tuvo que haber estudiado muy bien a Edson Álvarez, Steven Bergwijn y compañía.



En lo que respecta a enfrentamientos entre ambos, la balanza se inclina a favor del Liverpool, con dos victorias y un empate en cuatro partidos. La última vez que se midieron fue por la fase de grupos de la Champions League en 2020/21, cuando superaron en ambas ocasiones al equipo de Ámsterdam, por la mínima diferencia. Curtis Jones marcó el gol del triunfo en Anfield.





Liverpool vs Ajax

Día: Martes, 13 de septiembre

Hora: 2:00 pm

Estadio: Anfield

TV: ESPN y Star Plus



Posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Luis Díaz y Núñez.

Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Tadić, Kudus, Bergwijn.