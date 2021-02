Covid-19 amenaza la Champions: Liverpool no podrá visitar a Leipzig

La pandemia del coronavirus covid-19 tiene en dificultades serias el inicio de los octavos de final de la Champions League.

Este jueves se conoció que el partido Leipzig vs Liverpool no podrá disputarse en Alemania por las restricciones locales, que pasan por prohibir los viajes al país desde áreas que tengan cepas mutantes del virus, como es el caso del Reino Unido, hasta el 17 de febrero. El juego está programado un día antes, el 16.



Ante esta situación se barajan posibles soluciones. Una sería intercambiar la localía, partiendo en Anfield y cerrando en territorio alemán. Lo otro sería elegir una sede neutral para este juego de ida.



En el primer caso, probablemente requerirían a los jugadores y el personal de Leipzig entrar en cuarentena a su regreso a Alemania desde Gran Bretaña, lo que complicaría el calendario de Bundesliga y las competencias locales y al propio equipo lo mermaría en términos de su trabajo diario. Por eso prefieren pedir a la UEFA una sede neutral.



Aunque Leipzig pidió un permiso especial para sus rivales, la restricción tiene muy pocas excepciones y no contempla a los deportistas. Por eso ahora el partido de ida busca nueva sede.