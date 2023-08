Debut soñado para Kane: Bayern Múnich inició goleando en Bundesliga

Después de perder la final de la Supercopa de Alemania frente al Leipzig, Bayern Múnich necesitaba iniciar con pie derecho su participación en la Bundesliga para retener el título de campeón.

Para Bayern no fue muy complicado el partido y terminaron ganando 4-0. Los bávaros comenzaron ganando desde el minuto 4 tras un gol de Leroy Sané, quien aprovechó una asistencia mágica del inglés Harry Kane, quien recibió por primera vez la titularidad en el equipo.



Werder Bremen no pudo hacer mucho en el partido y apenas aguantó la mínima diferencia en su contra e intentaron de a poco acercarse al arco del Bayern, pero no fueron efectivos.



Pese a que Bayern estuvo con la amenaza latente de un gol del Bremen tras ir ganando apenas por un gol, en el minuto 75 se confirmó la victoria de los bávaros gracias a una gran definición de Harry Kane, quien no perdonó dentro del área y puso el 2-0 para un debut soñado: asistencia y anotación.



Con el resultado en su bolsillo, Bayern Múnich se adueñó del partido y empezó a crear más opciones. Por ello, el 3-0 llegó de nuevo con Leroy Sané para marcar doblete en su cuenta personal.



Sin embargo, la cereza en el pastel la puso el francés Mathys Tel, quien remató desde el borde del área y puso cifras concretas en Weserstadion.



Finalmente, Bayern debutó con victoria en la fecha 1 de Bundesliga y comienza con pie derecho su defensa al título. Ahora los bávaros se enfrentarán a Augsburgo en la segunda fecha, mientras que Bremen deberá ganarle al Friburgo de visita.

