Así está la pelea de goleadores en Europa: Lewandowski pica en punta

Mientras España e Italia hacen ingentes esfuerzos por el regresos de sus competencias, en Alemania ya tomaron ventaja y, si los dejan, van a apoderarse del trono goleador de Europa sin dudar.

Este fin de semana volvió la competencia en la Bundesliga y los aspirantes a quedarse con el 'Pichichi' no perdieron tiempo: Lewandowski y Haaland no perdieron tiempo y se reportaron con goles que podrían desequilibrar la balanza al final de esta accidentada temporada.



El polaco aparece, sin duda, como la amenaza más seria, pues comanda la tabla en competencias europeas y está a solo uno del líder en ligas locales.



Revisemos las cuentas en torneos domésticos: con 27 tantos, el líder, al momento de la suspensión, era Ciro Immobile (Lazio, ITA), con 27 anotaciones. Ahora 'Lewi' lo tiene a un solo tanto, con el tanto que le marcó a Unión Berlín este domingo (triunfo del Bayern Múnich 0-2).

Con 21 aparecen Timo Werner (Leipzig, GER), quien se fue en blanco contra Friburgo (1-1) y un tal Cristiano Ronaldo (Juventus, ITA).



Un escalón más abajo está Lionel Messi (Barcelona, ESP) con 19, los mismos de Jamie Vardy (Leicester, ENG). Y con 18, pero ya sin competencia por la cancelación de la Liga 1, Kylian Mbappé (Paris, FRA) y Wissam Ben Yedder (Mónaco, FRA).



A 10 de la punta de la clasificación, tal vez ya demasiado lejos, están Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, ENG) y Romelu Lukaku (Inter, ITA). Parece más viable para el de la Premier, donde hay un calendario favorable en 9 fechas restantes para el club londinense. Pero, en este caso, no se sabe cuándo, cómo ni si al final se reactivará el fútbol.



La competencia en Europa



La piedra en el zapato en Europa para Lewandowski es un jovencito que además se reportó también en la Bundesliga: la sensación Haaland.



Pero incluso ahí tiene ventaja pues suma 11 tantos y ya que la joya del Borussia Dortmund no seguirá en competencia (cayó en octavos contra PSG y dejará su cuenta en 10 anotaciones, todas con Salzburgo. Atrás, con 6 tantos, estaban Harry Kane, eliminado con Tottenham por Leipzig, e inclusive el colombiano Alfredo Morelos, también fuera de carrera con Rangers en Europa League (lo eliminó B. Leverkusen).



La preciada Bota de Oro



A la hora de la verdad, el 'pichcichi' obedece a una combinación de resultados y porcentajes, en la que no es igual quien marca en Francia que quien lo hace, por ejemplo, en Inglaterra.



La cuenta es así: los goles marcados en la liga se multiplican por una cifra que denota la dificultad de cada liga, la cual se calcula utilizando la lista de coeficientes de la UEFA. Sólo las cinco primeras ligas tienen un multiplicador x2; las ligas de rango medio tienen un multiplicador x1,5, mientras que las ligas de rango inferior son x1.



Y en ese listado, Lewandowski está otra vez 'a tiro de as', ya sin Mbappé en carrera y a 4 goles e distancia e su némesis, Inmobile:



54- Ciro Immobile (Lazio, ITA) – 27 x 2 multiplicador de cada liga

50- Robert Lewandowski (Bayern de Múnich, GER) – 25 goles x 2

42- Erling Braut Haaland (Salzburgo, AUT/ Dortmund, GER) – 16 x 1.5, 9 x 2

42- Cristiano Ronaldo (Juventus, ITA) - 21 x 2

42- Timo Werner (Leipzig, GER) – 21 x 2

38- Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 19 x 2

38 Jamie Vardy (Leicester, ENG) – 19 x 2

36- Wissam Ben Yedder (Mónaco, FRA) – 18 x 2

36- Kylian Mbappé (Paris, FRA) – 18 x 2

34- Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, ENG) – 17 x 2



De nuevo, solo el polaco está en competencia y esa ventaja que dio antes de la suspensión, por una fractura del borde tibial de la rodilla izquierda no volverá a repetirse. Tiene por delante al menos 10 partidos, que podrían ser 16 si Bayern avanza hasta la final en la Copa de Alemania y la Champions. Mientras el mundo paraba, 'Lewi' aceleraba...