Todos lo están viendo: Jhon Córdoba interesaría a clubes de Inglaterra

La primera liga grande de Europa que decidió volver a la competencia, después de pasar la cuarentena obligatoria por el coronavirus, fue Alemania. Eso hace inevitable que los ojos del fútbol miren hacia la Bundesliga y se den cuenta de los nuevos y prometedores talentos que juegan allí. Y entre los jugadores que se destacan en la reanudación está Jhon Córdoba, atacante del Colonia que ya suma 12 goles esta temporada.



Su buen momento, y su mejor campaña desde que está en Europa, ponen en problemas al Colonia, que quieren renovar el contrato del colombiano, pues se vence en 2021. Y es que a los goles y la potencia de Córdoba ya le estarían poniendo los ojos encima algunos clubes de Inglaterra, según dice ‘Bild’ este martes.



“Jhon está jugando una gran temporada, eso no es nuevo. Pero en este último tiempo hemos sido la única liga que jugó. Eso, a la vez, es una maldición y una bendición, porque todos miran hacia Alemania y a los que juegan acá. No es ningún secreto que queremos extender el contrato de Jhon, pero no ha sido fácil”, dijo el director deportivo del Colonia, Horst Heldt.



Jhon Córdoba llegó a Colonia en 2017 procedente del Mainz, en una operación cercana a los 17 millones de euros. Ahora se ha valorizado el atacante colombiano y las opciones de jugar en otro equipo se siguen ampliando.